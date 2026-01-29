Slušaj vest

Kad priđete izlogu ručno heklanih igračaka od vunica i drugih prirodnih materijala koje izrađuje Danijela Domanović iz sela Lisice kod Lučana, oči od lepote ne zanju gde bi pre pogledale.

Slonići, žirafe, kuce, pilići, hobotnice, mede, zeke i druge životinje izlaze iz Danijelinih ruku kao mala umetnička dela. I svega toga ne bi bilo, da se Danijela pre desetak godina nije suočila sa bolešću zbog koje je morala da napusti stalan posao i ode u invalidsku penziju.

Sve od prirodnih materijala

A da bi "zaposlila ruke" i prestala da misli o bolesti počela je da hekla igračke.

- Ovim poslom se bavim od pre tri godine. Igračke heklam od prirodnih materijala, plišane vunice, pamučnog konca i antialergijskog punjenja. Za izradu jednog malog priveska treba oko 45 minuta, za veće igračke i po dan, dva. Sve zavisi od modela i komplikovanosti izrade - priča za Biznis Kurir Danijela, koju smo zatekli za najšarenijem i mališanima najprimamljivijem štandu na 19. Međunarodnom sajmu etno hrane i pića koji je održan početkom decembra na Beogradskom sajmu.

Danijela Domanović sa svojim heklanim igračkama na 19,. Međunarodnom sajmu etno hrane i pića Foto: Kurir

Od komplikovanosti izrade i utrošenog vremena zavisi i cena Danijelinih rukotvorina koje je na sajmi izložila uz podršku Regionalne agencije za Raški i Moravički okrug kao učesnik projekta za osnaživanje ženskog preduzetništva na selu "Pet opština, jedna vizija".

RUSKA ŠEMA KAO POTKA ZA IGRAČKE

Iako mnoge igračke osmišljava sama, za one malo komplikovanije služi se mustrama koje skida sa You tube kanala. - Većinom koristim ruske šeme. Počnem da radim igračkicu i onda obavezno iz svoje glave dodam nešto i tako promenim izgled igračke da bi bila originalna i jedinstvena - prizanje Danijela.

Cena igračaka zavisi od više faktora

- Cena igračaka zavisi od veličine, modela, materijala koji su, poput himalajske plišane vunice dosta skupi i od vremena izrade. Ako radim sa skupljim materijalima jedna veća igračka poput slonića ili žirafe košta između 3.000 i 3.500 dinara. Manje igračke koštaju 2.000 do 2.500 dinara, a privesci su od 500 do 1.000 dinara - kaže Danijela.

Naša sagovornica ističe da voli da svoje igračke izlaže na sajmovima gde kupci mogu uživo da ih vide i dodirnu, a prodaje ih i preko Instagram profila svetlana.igračke.daca.

