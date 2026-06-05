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Najnovija analiza američkog Instituta za sigurnost na autoputevima (IIHS) i Consumer Reportsa pokazuje da se među najboljim izborima danas nalaze modeli koji nude visok nivo zaštite, napredne sigurnosne sisteme i pristupačne cijene.

Na listi za 2026. godinu našlo se 45 polovnih vozila jeftinijih od 10.000 dolara, kao i 29 modela s dodatnim sigurnosnim tehnologijama koji koštaju manje od 20.000 dolara.

Izbor prvog automobila za mladog vozača danas više nije ograničen samo na nisku ceenu i pouzdanost. Stručnjaci ističu važnost kvalitetne zaštite od sudara, sistema za sprečavanje nezgoda i voznih karakteristika koje početnicima olakšavaju upravljanje vozilom.

Najveće iznenađenje na ovogodišnjoj listi je Mazda. Japanski proizvođač zastupljen je u gotovo svim kategorijama i segmentima, a preporučuje se gotovo kompletna aktuelna ponuda modela. To je posebno zanimljivo jer se sigurnost automobila tradicionalno povezuje s Toyotom i Hondom, koje su ove godine znatno manje zastupljene na listi.

Rebecca Weast, viša istraživačica u IIHS-u, naglašava da lista nije namenjena isključivo mladim vozačima.

- Ove preporuke pogodne su za svakoga ko želi pronaći ravnotežu između pristupačne cene, zaštite od sudara i sistema za sprečavanje nesreća - objasnila je.

Neka vozila nisu na listi

Prilikom sastavljanja preporuka stručnjaci su namerno izostavili određene kategorije vozila. Na listi se ne nalaze manji automobili sa slabijom zaštitom od sudara, sportski modeli, vozila sa veoma snažnim motorima, kao ni veliki pickup modeli i SUV vozila.

Iako mnogi roditelji veruju da je veliki SUV najsigurniji izbor za mladog vozača, IIHS upozorava da praksa pokazuje drugačije. Takva vozila su teža za upravljanje, manje okretna u gradskim uslovima, zahtevaju duži zaustavni put zbog veće mase i predstavljaju veći rizik za druge učesnike u saobraćaju.

Električni automobili sve zanimljiviji

Polovni električni automobili čine značajan deo ovogodišnjih preporuka. Zbog brzog pada vrednosti, modeli poput Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Audi Q4 e-tron i Subaru Solterra danas se pojavljuju kao pristupačne opcije na tržištu polovnih vozila.

Pre nekoliko godina ovi automobili koštali su desetine hiljada evra više, dok se danas mogu kupiti po cenama uporedivim s klasičnim porodičnim automobilima. Kupci pritom dobijaju moderniju tehnologiju, viši nivo aktivne sigurnosti i često bolje rezultate na sigurnosnim testovima.

Ovogodišnja lista pokazuje da se tržište automobila menja. Tradicionalni favoriti više ne dominiraju kao nekada, pad cena električnih vozila otvara nove mogućnosti kupcima, a Mazda se tiho pozicionirala kao jedan od najuverljivijih izbora za siguran prvi automobil.