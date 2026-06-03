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Stručnjaci iz nemačkog automobilskog kluba ADAC ponovo upozoravaju vozače na ovaj oblik kriminala koji može izazvati značajne finansijske troškove i privremeno onesposobiti vozilo za saobraćaj.

Zašto su katalizatori toliko privlačni lopovima?

Glavni razlog krađa krije se u vrednim plemenitim metalima koje katalizatori sadrže. Reč je prvenstveno o platini, paladijumu i rodijumu, metalima koji se koriste za smanjenje štetnih emisija izduvnih gasova.

Posebno je tražen rodijum, čija cena na tržištu dostiže i oko 150.000 evra po kilogramu. Upravo zbog njegove visoke vrednosti kriminalci sve češće ciljaju vozila kod kojih se katalizator može brzo i lako ukloniti.

Koji modeli su najugroženiji?

Prema podacima ADAC, stariji automobili predstavljaju najlakšu metu jer je njihov katalizator često smešten ispod poda vozila i lako dostupan.

Među modelima koji se posebno izdvajaju po učestalosti krađa nalaze se:

VW Polo III (1994–2001)

Opel Astra G (1998–2005)

Toyota Prius III (2009–2016)

Mitsubishi Carisma (1995–2004)

Mitsubishi Space Wagon (1998–2002)

Seat Arosa

VW Lupo

Honda Jazz

Kod modernijih automobila katalizator je uglavnom ugrađen bliže motoru, što značajno otežava njegovo uklanjanje i smanjuje rizik od krađe.

Kako zaštititi automobil?

Najsigurnija zaštita i dalje je parkiranje u zatvorenoj i zaključanoj garaži. Ako to nije moguće, stručnjaci preporučuju ostavljanje vozila na dobro osvetljenim i prometnim mestima, gde je manja verovatnoća da će lopovi neprimećeno delovati.

Dodatnu sigurnost mogu pružiti alarmni sistemi opremljeni senzorima nagiba ili vibracija. Napredniji sistemi mogu odmah obavestiti vlasnika putem mobilne aplikacije ili pametnog telefona. Međutim, ugradnja takvih sistema u starija vozila često zahteva dodatna ulaganja i može biti tehnički zahtevna.

Posledice krađe mogu biti ozbiljne

U slučaju krađe katalizatora, vozilo više ne ispunjava zakonske uslove za učešće u saobraćaju. Osim toga, automobil postaje znatno bučniji zbog direktnog izlaza izduvnih gasova.

Najčešće je potrebno organizovati prevoz vozila do servisa pomoću prikolice ili šlep službe, a troškovi popravke i ugradnje novog katalizatora neretko prelaze 1.000 evra.

Ko snosi troškove?

Dobra vest za vlasnike koji imaju delimično kasko osiguranje (Teilkasko) jeste da ono, po pravilu, pokriva štetu nastalu krađom katalizatora. Isto važi i za vozače koji imaju puno kasko osiguranje.

S druge strane, vlasnici vozila koji poseduju isključivo obavezno osiguranje od autoodgovornosti moraće sami da snose troškove nabavke i ugradnje novog katalizatora.

Stručnjaci zato savetuju vozačima starijih benzinskih automobila da obrate posebnu pažnju na mesto parkiranja i razmotre dodatne mere zaštite kako bi smanjili rizik od neprijatne i skupe krađe.