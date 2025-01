Krađa katalizatora jedan je od najtežih zločina u automobilskoj industriji. To je veliki posao. Nedavno je jedan čovek priznao krivicu za svoju ulogu u lancu krađe katalizatora vrednog više miliona dolara.

Dobra vest je da su krađe značajno smanjene. Prema podacima osiguravajuće kuće State Farm, u prvoj polovini godine prijavljeno je više od 3.800 zahteva za naknadu štete zbog krađe katalizatora. To je smanjenje od 74 odsto u poređenju sa istim periodom 2023. Ipak, ako vam se to dogodi, to je užasno iskustvo.