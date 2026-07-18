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Zadihtovani domovi postali su noćna mora za zdravlje. Otkrivamo kako izbor materijala za zidove rešava mikroklimu bez ventilacije.

Kupci nekretnina i investitori u Srbiji sve češće se susreću sa paradoksom: kuća je nova, ima odličnu izolaciju, ali se u uglovima ubrzo pojavljuju plesan, kondenzacija i vlaga.

Reč je o fenomenu poznatom kao "efekat plastične kese“, koji nastaje kada se objekat obloži paronepropusnim materijalima koji ne dozvoljavaju zidovima da razmenjuju vazduh sa spoljašnjom sredinom.

Dok jedni spas traže u skupim i komplikovanim ventilacionim sistemima, stručnjaci ukazuju da se ključ zdravog života krije u samoj srži zida.

Tajna je u milionima mikroskopskih pora

Za razliku od tradicionalnih opekarskih proizvoda koji zahtevaju slojeve i slojeve hemijskih premaza i lepkova, materijali sa ćelijastom strukturom funkcionišu kao prirodni filter.

Ytong, na primer, u svojoj strukturi ima milione sitnih pora ispunjenih vazduhom.

Ova specifična struktura omogućava materijalu da radi sledeće:

Apsorpcija viška vlage: Kada je vlažnost vazduha u enterijeru visoka (kuvanje, tuširanje), zidovi upijaju višak.

Prirodno vraćanje vlage: Kada se vazduh u prostoriji isuši usled grejanja, zidovi je prirodno vraćaju u prostor.

Rezultat je konstantno izbalansiran pritisak pare, čime se pojava alergena i plesni eliminiše u korenu, što je danas ključni prodajni adut na zasićenom tržištu nekretnina.

Manje poznat faktor: Šta se dešava tokom zemljotresa?

Pored mikroklime, bezbednost objekta u seizmički aktivnim područjima kao što je Balkan diktira fiziku gradnje. Tradicionalna zabluda je da "samo teško i masivno pruža sigurnost“. Nauka kaže suprotno: seizmička sila je direktno proporcionalna masi objekta. Što je kuća teža, trpi veća opterećenja tokom potresa.

Ytong blokovi imaju zapreminsku masu od svega 350 do 650 kg/m³, što je višestruko lakše od pune opeke ili teškog giter bloka.

Reč statičara: Kada arhitekta u startu rastereti kuću za nekoliko tona eliminisanjem teških materijala, statičar dobija prostor za optimizaciju armirano-betonske konstrukcije.

Manje mase znači manje utrošene armature u stubovima i gredama, što direktno pojeftinjuje najskuplju stavku u grubim građevinskim radovima, a kuću čini znatno otpornijom na potrese.

Sistem "od temelja do krova"

Kvalitetan životni prostor se na kraju ne meri samo kvadratima, već i eliminacijom majstorskih improvizacija na skeli.

Kada se kompletna kuća - od spoljnih i unutrašnjih zidova, preko gotovih nadvratnih greda, pa sve do polumontažnih tavanica - zida jednim, usklađenim sistemom, rizik od greške je sveden na minimum, a projektovana energetska efikasnost ostaje realnost, a ne samo slovo na papiru.