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Kada prvi put stignete u Švajcarsku, verovatno ćete primetiti ono što ste i očekivali - veličanstvene Alpe, kristalno čista jezera, zelene doline i sela koja izgledaju kao da su sa razglednice. Ali posle nekoliko sati postaje jasno da najneobičnija stvar u ovoj zemlji nije ono što je priroda stvorila, već ono što su ljudi uspeli da izgrade.

Švajcarska je država u kojoj vozovi prolaze kroz planinske tunele sa neverovatnom preciznošću, gde se ulice održavaju besprekorno čistim, gde se priroda čuva kao najvrednije nasleđe i gde se pravila poštuju čak i onda kada nema nikoga da kontroliše. To nije zemlja koja funkcioniše zato što iza svakog ugla stoji neko ko kažnjava.

Funkcioniše zato što je ideja odgovornosti postala deo svakodnevnog života. Red ovde nije posledica straha od kazne, već dogovora između ljudi da zajednički prostor pripada svima.

Za turiste je to često najveće iznenađenje. Došli su zbog planina, čokolade, satova i jezera, a odlaze sa utiskom da su posetili jedno od retkih mesta na svetu gde gotovo svaki detalj ima svoje mesto.

Zemlja koja je naučila da živi sa pravilima

Švajcarska ima reputaciju zemlje strogih pravila, i ta reputacija nije slučajna. Ovde postoje propisi za mnoge stvari koje posetiocu iz drugih zemalja mogu delovati neobično - od specifičnog odlaganja otpada, preko buke u stambenim zgradama, do načina na koji se koristi javni prostor. Međutim, suština švajcarskog sistema nije u samim pravilima, već u poverenju da će ih većina ljudi poštovati.

Foto: Ivan Andrejić

Kada pešak čeka zeleno svetlo iako nema automobila na vidiku, kada stanari vode računa o buci, kada se otpad pažljivo razdvaja, to nije zato što neko stalno proverava njihovo ponašanje. To je zato što postoji osećaj da mali postupci svakog pojedinca utiču na kvalitet života svih ostalih.

Kazne postoje i mogu biti veoma visoke. Posebno su poznate stroge kazne za saobraćajne prekršaje, gde se ozbiljno prekoračenje brzine ne posmatra kao sitna greška, već kao ugrožavanje zajednice. Poruka je jednostavna: sloboda postoji, ali zajedno sa njom dolazi odgovornost.

Kako je mala konfederacija izgradila veliki sistem

Švajcarska nije postala uređena zemlja preko noći. Njena politička kultura vekovima se razvijala oko ideje lokalne samouprave, dogovora i nezavisnosti.

Još od nastanka Švajcarske konfederacije u srednjem veku, različiti kantoni morali su da pronađu način da funkcionišu zajedno uprkos razlikama u jeziku, kulturi i interesima. Umesto velike centralne sile, razvijen je sistem u kojem veliki deo odluka ostaje blizu građana.

Možda upravo zato Švajcarci toliko cene jasna pravila. U zemlji sa toliko različitosti, zajednički dogovor postao je osnova stabilnosti. Njihov red nije nastao iz želje za kontrolom, već iz potrebe da različiti ljudi mogu mirno da žive jedni pored drugih.

Najskuplja zemlja Evrope - gde se vidi svaki uloženi franak

Švajcarska je za mnoge turiste šok čim pogledaju račun. Kafa može koštati koliko i ceo obrok u nekim evropskim gradovima. Ručak u restoranu, hotelski smeštaj, javni prevoz i svakodnevne namirnice spadaju među najskuplje u Evropi.

Ali visoke cene nisu samo posledica bogatstva. One su deo sistema u kojem su visoki standardi ugrađeni u gotovo svaki segment života.

Plaćate voz koji prolazi kroz planine i povezuje mala sela sa velikim gradovima.

Plaćate infrastrukturu koja se održava bez vidljivog haosa. Plaćate bezbednost, čiste javne prostore i prirodu koja nije žrtvovana zbog kratkoročne zarade. Švajcarska nije jeftina destinacija, ali mnogi putnici shvate da iza svake cene postoji priča.

Priroda koja nije dekoracija

Alpi su najveći simbol Švajcarske, ali ono što zadivljuje nije samo njihova veličina. To je način na koji su ljudi uspeli da žive pored njih, a da ih ne unište.

Planinske staze savršeno su označene, jezera neverovatno čista, a sela uređena bez osećaja da su pretvorena u turističke kulise. Ovde priroda nije samo pozadina za fotografije. Ona je deo nacionalnog identiteta.

Žičare, vozovi i planinske pruge omogućavaju da se dođe do neverovatnih predela, ali bez velikih građevinskih intervencija koje bi promenile izgled pejzaža. Možda je najveća lekcija Švajcarske upravo u tome što dostupnost i očuvanje prirode ne moraju biti suprotstavljeni.

Najzanimljivije stvari u Švajcarskoj često nisu one koje se nalaze u turističkim vodičima.

1/5 Vidi galeriju Švajcarska je zemlja planina, čokolade, satova i jezera Foto: Ivan Andrejić

To su fontane sa pitkom vodom usred gradova. To su vozovi u kojima ljudi govore tiše nego što očekujete. To su biciklističke staze koje nisu naknadno dodate, već planirane zajedno sa gradovima. To su parkovi i javni prostori koji izgledaju kao da ih neko svakog jutra pažljivo priprema.

Nijedan detalj sam po sebi ne menja život. Ali kada ih ima hiljade, rezultat je zemlja koja ostavlja utisak neverovatne uređenosti.

Iza savršenog reda postoje i tihe pukotine

Ipak, iza slike zemlje u kojoj sve funkcioniše postoji i druga strana priče. Švajcarska ima jedan od najviših životnih standarda na svetu, ali materijalno blagostanje ne znači automatski i bezbrižan život. Kao i mnoge razvijene zemlje, suočava se sa problemima poput stresa, usamljenosti i mentalnih poteškoća, posebno u urbanim sredinama.

Paradoks ove zemlje jeste u tome što spolja deluje gotovo savršeno uređeno, dok se mnogi ljudi iznutra suočavaju sa pritiscima koje donose visoki standardi, skup život i očekivanje da sve uvek bude pod kontrolom. U društvu gde se ceni samostalnost i diskrecija, problemi se ponekad teže primećuju jer ljudi nisu skloni da ih javno pokazuju.

Upravo zato Švajcarska ima razvijen sistem psihološke i psihijatrijske podrške, a razgovor o mentalnom zdravlju postao je važan deo savremenog društva. To je možda još jedan švajcarski paradoks - zemlja koja je uspela da izgradi jedan od najuređenijih sistema na svetu i dalje mora da traži odgovor na pitanje kako da ljudi u tom sistemu budu ne samo sigurni i uspešni, već i zadovoljni.