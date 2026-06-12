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U alpskom mestu La Kjur, koje se nalazi na samoj granici Francuske i Švajcarske, smešten je jedan od najneobičnijih hotela na svetu. Ono što ga čini posebnim jeste činjenica da državna granica prolazi kroz samu zgradu, preko soba, hodnika, pa čak i pojedinih kreveta. Gosti tako mogu da legnu na spavanje u jednoj državi, a probude se u drugoj.

Pomalo nestvarno zvuči mogućnost da noć provedete u Francuskoj, a jutro dočekate u Švajcarskoj. Upravo takvo iskustvo pruža hotel Arbez (L’Arbézie), koji se nalazi u selu La Kjur, nedaleko od Ženevskog jezera.

Već više od sto godina ovaj hotel privlači pažnju turista iz različitih delova sveta, a njegova istorija jednako je fascinantna kao i njegova lokacija.

Kako je nastao hotel na granici dve države

Priča počinje 1862. godine, kada su Francuska i Švajcarska postigle sporazum kojim su rešile dugotrajan teritorijalni spor u dolini Vale de Dap. Nakon razmene određenih delova teritorije, nova državna granica povučena je kroz selo La Kjur, pri čemu su neke parcele i objekti ostali podeljeni između dve zemlje.

Preduzimljivi lokalni trgovac po imenu Ponthus u tome je video poslovnu priliku. Pre nego što je sporazum zvanično stupio na snagu, podigao je trospratnu zgradu tačno na mestu gde je trebalo da prolazi nova granica. Švajcarski deo objekta koristio je kao prodavnicu, dok je u francuskom delu otvorio bar.

Nekoliko decenija kasnije, 1921. godine, zgradu je kupila porodica Arbez, koja ju je pretvorila u hotel koji i danas nosi njihovo ime.

Foto: instagram printscreen/beatricetrussardifoundation

Granica prolazi kroz sobe i nameštaj

Tokom Drugog svetskog rata hotel je imao i poseban istorijski značaj. Kako je jedan deo zgrade pripadao neutralnoj Švajcarskoj, nemačkim vojnicima nije bilo dozvoljeno da ulaze u određene delove objekta. Zbog toga su pojedini spratovi služili kao utočište za izbeglice i pripadnike francuskog Pokreta otpora.

Danas hotelom upravlja četvrta generacija porodice Arbez, a granica između Francuske i Švajcarske i dalje prolazi kroz različite delove zgrade, uključujući kuhinju, trpezariju, hodnike i nekoliko soba.

Posebnu pažnju privlači apartman namenjen mladencima. U njemu linija granice prolazi tačno preko bračnog kreveta, pa jedna osoba može da spava u Francuskoj, a druga u Švajcarskoj. U nekim drugim sobama krevet se nalazi na teritoriji jedne države, dok je kupatilo smešteno u drugoj.

Spoj dve kulture na jednom mestu

Pored svoje neobične geografske pozicije, hotel je poznat i po gastronomskoj ponudi koja objedinjuje kulinarske tradicije obe zemlje. Posetioci mogu da probaju autentične francuske i švajcarske specijalitete, sve u okviru jednog restorana.

Sa svega deset soba, prelepim alpskim okruženjem i jedinstvenom pričom koja ga izdvaja od svih drugih smeštajnih objekata, hotel Arbez predstavlja dokaz da granice ponekad mogu da postanu zanimljiva turistička atrakcija.