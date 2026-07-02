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U godini u kojoj se obeležava 110 godina diplomatskih odnosa između Švajcarske i Srbije, Handelszeitung, vodeći švajcarski poslovni dvonedeljnik koji posluje u okviru Ringier AG, objavio je specijalni dodatak od 12 strana pod nazivom "Standort Serbien"

("Srbija kao poslovna destinacija").

Izdanje okuplja relevantne sagovornike iz Srbije i Švajcarske i donosi pregled rastućeg ekonomskog partnerstva dve zemlje.

Specijalni dodatak otvara ekskluzivni predgovor predsednika Švajcarske Gija Parmelina, koji je u aprilu 2026. godine posetio Srbiju na čelu visoke poslovne delegacije. Parmelin ističe da je u Srbiji aktivno više od 600 švajcarskih kompanija, kao i da svetska izložba Expo 2027 u Beogradu predstavlja važnu priliku za dalje produbljivanje bilateralnih odnosa.

Predsednik Švajcarske: Vreme da iskoristimo šanse

- Temelji su postavljeni. Sada je vreme da zajedno iskoristimo prilike - poručio je Gi Parmelin, predsednik Švajcarske.

Foto: LAURENT GILLIERON/KEYSTONE

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali autor je teksta o Expo 2027 i investicionoj strategiji Srbije, uključujući 18 milijardi evra planiranih kroz program "Skok u budućnost", kao i dodatnih 48 milijardi evra namenjenih infrastrukturnim ulaganjima do 2035. godine.

Foto: Petar Aleksić

- Srbija će postati centralno mesto za poslovne susrete i strateško planiranje za narednu deceniju - naveo je Siniša Mali, potpredsednik Vlade i ministar finansija Republike Srbije.

Centralni deo izdanja predstavlja ekskluzivni intervju sa ambasadorom Srbije u Švajcarskoj, dr Ivanom Trifunovićem, nekadašnjim biotehnološkim preduzetnikom. On ukazuje na to da je bilateralna robna razmena u 2025. godini premašila milijardu evra, uz dodatnih 1,6 milijardi evra u oblasti usluga, i ističe da je Srbija odavno prevazišla percepciju zemlje namenjene isključivo proizvodnji sa nižim troškovima.

Ambasador Srbije: Ne čekajte da drugi otkriju ovu priliku

- Nemojte čekati da svi drugi otkriju ovu priliku. Srbija je otvorena za biznis - poručio je dr Ivan Trifunović, ambasador Srbije u Švajcarskoj.

Foto: Privatna Arhiva

Specijalno izdanje donosi i intervju sa Jelenom Sadler, izvršnom direktorkom Švajcarsko-srpske privredne komore, detaljan izveštaj o Expo 2027, koji će biti održan od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, uz učešće više od 139 zemalja i očekivanih četiri miliona posetilaca, kao i tekst o snažnom razvoju IT sektora u Srbiji i Microsoft razvojnom centru u Beogradu, koji broji oko 800 zaposlenih.

U izdanju su predstavljeni i profili švajcarskih kompanija Holcim, Nestlé, Roche i Novartis, koje posluju u Srbiji, kao i priča o Blagoju Antiću, osnivaču DHG Group, jednom od uspešnih preduzetnika srpskog porekla u švajcarskoj ekonomiji.

Objavljivanjem specijalnog izdanja o Srbiji, Handelszeitung dodatno stavlja fokus na Srbiju kao tržište sa rastućim investicionim potencijalom, razvijenim tehnološkim sektorom i sve važnijom ulogom u povezivanju švajcarske i srpske poslovne zajednice.