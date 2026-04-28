Slušaj vest

Švajcarska je šesti investitor u Srbiji i četvrto izvozno tržište za domaću IT industriju, sa značajnim potencijalom za dalje produbljivanje saradnje u oblasti mašinske industrije, železnice, veštačke inteligencije, robotike, građevinske i farmaceutske industrije, izjavio je danas Mihailo Vesović, zamenik predsednika Privredne komore Srbije (PKS), na sastanku sa privrednom delegacijom Švajcarske Konfederacije u Palati Srbija.

Delegacija švajcarskih privrednika boravi u Beogradu povodom dvodnevne zvanične posete predsednika Švajcarske Konfederacije Gija Parmelana, kojeg je ugostio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, povodom 110. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Švajcarske.

- Povodom posete predsednika Švajcarske imamo privrednu delegaciju, predvođenu jednim od najiskusnijih timova ljudi koji vode njihove privredne asocijacije, pre svega u mašinskoj industriji, železnici, farmaciji, avio-industriji, industriji građevinskog materijala - rekao je Vesović.

On je istakao da švajcarski privrednici žele da unaprede inovaciono-tehnološku i naučnu saradnju sa Srbijom, koja ima kvalitetne univerzitete i stručne inženjere.

Foto: Boban Ristić/PKS

- Švajcarska je šesti investitor u Srbiji, a postoje svi preduslovi da saradnja dostigne i viši nivo - ukazao je Vesović i naveo da dve zemlje imaju trgovinsku razmenu veću od milijardu evra, kao i da je Švajcarska četvrto izvozno tržište za našu IT industriju, posle Nemačke, SAD i Velike Britanije.

Kristof Meder (Christoph Mäder), predsednik „Ekonomisvis“ (Economiesuisse), najveće krovne organizacije švajcarske privrede, izjavio je da je važno da se dve privrede upoznaju kroz zajedničke sastanke i iskoriste priliku za saradnju.

- Švajcarsku ekonomiju karakterišu uglavnom mala i srednja preduzeća. Mnoga od njih su izvozno orijentisana. Iako su relativno mala, preduzeća su veoma aktivna u svojim nišama - istakao je Meder, naglasivši da je poseta švajcarske delegacije odlična prilika da se iskoriste potencijali za saradnju između dve ekonomije.

Na današnjem sastanku srpskih i švajcarskih kompanija učestvovali su ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine, Jagoda Lazarević. Takođe, predstavljeni su potencijali izložbe EKSPО 2027 i sajma GITEX i održani B2B susreti srpskih i švajcarskih kompanija.