Tokom konferencije više od 60 srpskih kompanija iz sektora metaloprerađivačke industrije, plastike i gume, kao i industrije mašina i opreme, realizovalo je više od 100 bilateralnih (B2B) sastanaka sa vodećim nemačkim kompanijama.

To su ZF Friedrichshafen AG i KIRCHHOFF Automotive iz automobilskog sektora, Villeroy & Boch Group zainteresovani za saradnju u oblasti keramike, plastike i metalnih komponenti, Mühlhoff Umformtechnik GmbH u potrazi za dobavljačima u segmentu obrade metala, kao i GEDA GmbH, koja otvara prostor za saradnju sa kompanijama iz građevinskog i industrijskog sektora.

Predsednik PKS, Marko Čadež rekao je, otvarajući ovaj dvodnevni događaj, da InterConnect već četvrti put zaredom uspešno okuplja velike nemačke kompanije iz različitih industrija i povezuje ih sa domaćom privredom i dobavljačima.

- InterConnect 2026 predstavlja jedinstvenu priliku za domaće kompanije da unaprede svoje poslovanje, ostvare direktne kontakte sa međunarodnim partnerima i pozicioniraju se kao pouzdani dobavljači na globalnom tržištu - rekao je Čadež.

Više od 100 B2B sastanaka

Prema njegovim rečima, oko 65 srpskih kompanija danas učestvuje u više od 100 (B2B) sastanaka sa nemačkim firmama, sa ciljem uključivanja u njihove dobavljačke lance.

Foto: Ivana Vukotić/PKS

- To nije jednostavan proces. U protekle četiri godine, kroz ovu platformu uspostavljeno je više od 250 dobavljačkih kontakata. Ulazak u ovakve sisteme donosi ono najvažnije, a to je znanje i tehnologiju, što domaćim firmama omogućava da postanu deo međunarodnih lanaca vrednosti - kazao je Čadež.

On je dodao da PKS, u saradnji sa državnim institucijama, radi na usklađivanju programa podrške, od nabavke opreme do sertifikacije, sa realnim potrebama privrede.

- InterConnect nije samo jedan ili dva dana sastanaka. Nemačke kompanije će obići i domaće firme, a nakon toga sledi dugotrajan i zahtevan proces izgradnje partnerstava i upravo to je suština - pomoći našim kompanijama, posebno srednjim preduzećima sa kvalitetnom proizvodnjom, da pronađu nova tržišta“, rekao je Čadež.

On je precizirao i da je na "InterConnect B2B SME Matchmaking Conference 2026" prisutno pet velikih nemačkih sistema koji traže dobavljače ne samo u Srbiji, već i u celom regionu Zapadnog Balkana.

Potraga partnera u Srbiji

Prema njegovim rečima, tu je kompanija ZF-a, koja pored postojećeg proizvodnog i razvojnog prisustva u Srbiji sada dodatno traži partnere za svoje međunarodne programe, zatim Kirchhoff Automotive, koja posluje kroz više od 30 proizvodnih pogona u 11 zemalja, kao i Muhlhoff koji je, kako je istakao, označavan kao "skriveni šampion" nemačke auto-industrije.

Prisutan je i proizvođač transportnih platformi Geda, koji pored dobavljača razmatra i potencijalne investicije u regionu, kao i kompanija Villeroy & Boch koja traži partnere.

Četvrtu po redu konferenciju InterConnect 2026, PKS je organizovala u saradnji sa kompanijom Convestenics. Matias Loidold, direktor ove kompanije istakao je da se konferencija InterConnect uspešno organizuje od 2020. godine kao i da je cilj da "spaja dobavljače i potrebe tržišta".

Klau Lejvori, potpredsednik Sektora nabavke u kompaniji KIRCHHOFF Automotive, ukazao je na značaj jačanja saradnje sa dobavljačima iz regiona Balkana, ističući da približavanje proizvodnje matičnim centrima značajno pojednostavljuje i unapređuje poslovanje na globalnom nivou.

Pored organizovanih B2B sastanaka između domaćih proizvođača i međunarodnih kupaca, drugog dana konferencije biće organizovane posete proizvodnim pogonima domaćih kompanija, čime se međunarodnim partnerima pruža dodatni uvid u kapacitete i potencijale srpske privrede.