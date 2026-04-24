Prezentacija "Programa za početnike u poslovanju (Program START UP)", koji Privredna komora Srbije sprovodi u partnerstvu sa Srpskom fondacijom za preduzetništvo (SEF), održana je u četvrtak u lozničkom Inovacionom centru. Skup je organizovala Privredna komora Srbije (PKS), odnosno Regionalna privredna komora Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga, a uz podršku Vlade Nemačke i nemačke razvojne banke KFV (KfW). za mlade preduzetnike i one koji tek žele da uplove u biznis vode.

"Program za početnike u poslovanju" predstavila je Milana Vujović iz PKS-Centar za programe podrške MMSPD i preduzetništvu, koja je rekla da je počeo 23. marta, a sada ga detaljnije predstavljaju zainteresovanima.

Foto: Kurir/T.S.

- Namenjen je svima koji imaju poslovne ideje, sastoji se iz povoljnih bankarskih kredita i petodnevne obuke za pisanje poslovno-investicionog plana, a zamišljen je da im se olakša komplikovana procedura početka poslovanja, olakša ulazak u preduzetništvo. Maksimalni iznos traženih sredstava je 30.000 evra, krediti se mogu koristiti za investiciona ulaganja i operativne troškove, uz mogućnost grejs perioda. Kroz ovaj program se ne dobija samo finansijska nego i stručna podrška, ukoliko ste u fazi razmišljanja da započnete posao, ili da razradite već postojeći. Tu smo da im kroz petodnevnu besplatnu obuku, koja se održava onlajn putem platform za učenje na daljinu, pomognemo da upoznaju tržište, formiraju svoju cenu, da kroz korisne alate nauče sve što im je potrebno, kao i da održe svoju poslovnu ideju održivom na duže staze – kazala je ona i navela da svi zainteresovani za obuku mogu da se prijave putem mejl adrese: startup@pks.rs.

Foto: Kurir/T.S.

Cilj Programa podrške, u kome, kao partnerske banke učestvuju Halkbank, ProCredit Bank, 3Bank, Erste Bank, NLB Komercijalna banka i OTP Banka, jeste da doprinese stvaranju stimulativnog ambijenta za početnike u poslovanju, unapređenje uslova poslovanja u sektoru MMSP i preduzetništva i otvaranju novih malih i srednjih preduzeća i preduzetničkih radnji, u skladu sa strategijom Vlade Srbije.