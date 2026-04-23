Predstavnici kompanije Jiangsu New Power Energy boravili su u radnoj poseti gradu i razgovarali o mogućim ulaganjima u industriju.

Prema dostupnim informacijama, kineska delegacija sastala se sa gradonačelnikom Branislavom Nedimovićem i njegovim saradnicima, gde su razmatrane konkretne mogućnosti za investicije, pre svega u proizvodnju materijala za građevinsku industriju.

Šta Kinezi planiraju u Mitrovici

Kako se navodi, kineska kompanija zainteresovana je za razvoj proizvodnih kapaciteta, a razgovori su tek početak potencijalne saradnje.

Foto: Dijana Šćekić

Danas su razgovori nastavljeni u Razvojnoj agenciji Srbije, gde se detaljnije razmatraju uslovi i konkretni modeli realizacije investicije. Upravo ovi sastanci mogli bi da budu ključni za naredne korake i eventualno donošenje odluke o ulaganju.

Ova kompanija, prema ranijim podacima, posluje u više sektora, uključujući energetiku i industriju građevinskih materijala, što dodatno pojačava očekivanja da bi ulaganje moglo imati značajan ekonomski efekat.

Zašto je Mitrovica zanimljiva investitorima

Sremska Mitrovica već neko vreme privlači pažnju stranih kompanija. Razlozi su jasni:

Foto: Dijana Šćekić

povoljan geografski položaj

blizina autoputa Beograd–Zagreb

razvijena infrastruktura

železnička povezanost i pristup reci Savi

Upravo ovi faktori čine grad sve atraktivnijim za industrijska ulaganja i logistiku.

Nije prvi put interesovanje raste

Ovo nije prvi put da kineski investitori dolaze u Mitrovicu. Podsećanja radi, tokom prošle godine grad su obilazili i predstavnici proizvođača električnih automobila JMEV, što potvrđuje trend rasta interesovanja za ovaj deo Srbije.