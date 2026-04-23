Za građane Srbije, Beč je jedna od najpristupačnijih evropskih metropola za kratak izlet, udaljen svega nekoliko sati vožnje, ali sa cenama koje su znatno više nego kod kuće. Ipak, uz dobar plan može se uklopiti boravak za svačiji budžet.

Austrija, a posebno njen glavni grad Beč, predstavlja jednu od najbližih i najuređenijih evropskih destinacija za kratko putovanje.

Dakle, idealan je za vikend-izlet (ako možete da uzmete još jedan dodatni dan, još bolje), dovoljno velik da vam neće dosaditi, a opet dovoljno mali da ga možete doživeti kako treba. No, s obzirom na to da cene rastu, koliko danas uopšte košta boravak u Beču? Gde spavati, a gde jesti?

Hoteli u Beču

Za izbor hotela korišćen je poznati sajt booking.com, uz odabir vikenda u aprilu. Evo nekoliko opcija:

Hotel Sacher - Neka mesta su rezervisana za one sa veoma dubokim džepom, a ovo je jedno od njih. Ovde ćete doživeti istoriju, osećati se kao član kraljevske porodice i probati originalnu Saher tortu, ali sve to ima visoku cenu. Dva noćenja s doručkom za dve osobe koštaju čak 2.210 evra.

Hotel Imperial - Smešten u samom centru, u nekadašnjoj palati Virtemberg koju je 1873. otvorio car Franc Jozef. Ovaj hotel odiše istorijom, a sobe su uređene u bidermajer stilu. Cena za dva noćenja je oko 1200 evra.

Hotel Beethoven - Nalazi se u poznatoj ulici Mariahilferštrase ( "Hilferica"), na samo 100 metara od tržnice Našmarkt. Vikendom nudi i besplatan koncert klasične muzike uz čašu šampanjca za goste. Svaka soba je jedinstvena, a cena za dva noćenja iznosi oko 400 evra.

Eurostars Embassy - Hotel malo udaljeniji od centra, ali na 10 minuta hoda od metro stanice. Do centra se može i peške za oko pola sata. Udoban i prijatan, a noćenje s doručkom za dve osobe košta oko 300 evra.

Restorani

Figlmüller - Poznat kao "dom bečkog šnicla". Radi još od 1905. godine, pa je preporuka da unapred rezervišete sto. Bečka šnicla košta oko 22 evra, a prilog se dodatno naplaćuje.

Plachutta Wollzeile - Još jedno poznato mesto gde se jede na tradicionalan austrijski način. Specijalitet je tafelspic (kuvana govedina), a cena se kreće između 25 i 35 evra.

Steirereck - Ako želite vrhunski gastronomski doživljaj, ovo je pravo mesto. Meni od šest sledova košta oko 245 evra, a uz vinsku pratnju dodatnih 115 evra.

Grad je pun i restorana azijske kuhinje, ali i mesta gde možete pronaći hranu sličnu onoj na koju ste navikli. Dobra opcija je i Našmarkt, gde možete istražiti raznovrsnu ponudu.

Kultura i Beč

Beč je izuzetno bogat kulturnim sadržajem, pa je važno dobro isplanirati šta želite da posetite.

Albertina - Ulaznice za ovaj poznati muzej kreću se od 20 evra naviše. U stalnoj postavci nalaze se dela umetnika poput Monea, Pikasa, Šagala, Degaa i Klimta, uz brojne privremene izložbe.

Schönbrunn - Jedan od simbola grada. Ulaznice za obilazak dvorca treba kupiti unapred online i iznose oko 44 evra. Možete i uštedeti tako što ćete samo prošetati parkom. U okviru kompleksa nalazi se i najstariji zoološki vrt na svetu.

Katedrala Svetog Stefana - Zanimljivo je da se ulaznice mogu kupiti isključivo gotovinom na licu mesta. Za 29 evra dobijate obilazak muzeja, tornjeva i katakombi, dok deca do 14 godina ne plaćaju ulaz.

Bečka opera - Jedno od najpoznatijih mesta za ljubitelje opere. Ako uspete da nabavite kartu, očekuje vas vrhunski doživljaj.

MuseumsQuartier - Kompleks sa više muzeja, idealan za sve ljubitelje umetnosti i kulture.