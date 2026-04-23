Na marginama VTEX Day konferencije, jednog od najvećih događaja u svetu e-trgovine, suosnivač i jedan od izvršnih direktora VTEX-a Mariano Gomide de Faria razgovarao je sa grupom evropskih novinara o pravcima razvoja industrije. Teme su išle od principa jednostavnosti kao odgovora na složenost savremenih softverskih sistema, preko slučaja nemačkog OBI-ja i zapažanja o evropskom tržištu, uloge AI agenata u trgovini budućnosti i mape svetskog inženjerskog talenta, do ličnih uverenja iz kojih Gomide vodi kompaniju. Razgovor je otvorio kratkim osvrtom na istoriju VTEX-a koji su on i suosnivač Geraldo Thomaz gradili duže od dve i po decenije:

- VTEX je bootstrap kompanija. Postojimo 26 godina i, iako smo javna kompanija na Njujorškoj berzi, i dalje posedujemo 50% udela - naglasio je Gomide na početku. Prema njegovim rečima, nedostatak ranih investicija naučio ih je da grade firmu koja je od početka profitabilna, što mu danas omogućava da donosi odluke fokusirane na reputaciju i klijente, a ne samo na kratkoročne ciljeve.

"Jednostavnost će pobediti"

Centralno mesto u Gomideovom pogledu na tehnologiju zauzima princip jednostavnosti. Njegova teza je kratka i direktna:

- Smatram da je jednostavnost konačni oblik inovacije. Jer lako je inovirati ukoliko stalno usložnjavate stvari, a dosta teže je da inovacije donosite na vrlo jednostavan način.

Iz tog principa izvodi i kritiku dominantnog trenda u industriji, povezivanja velikog broja specijalizovanih softvera (tzv. best-of-breed pristup). To ilustruje slikovitom metaforom.

- Uzmimo za primer da imam garažu za dva automobila. Ako želim auto koji je najbolji za skijanje, pa zatim auto koji je najbolji za plažu, pa najbolji za grad, uskoro ću završiti sa tri, ili pet, ili ček sedam automobila. I u teoriji to zvuči zaista lepo, da imam najbolji auto za svaku priliku. Ali u realnosti imam garažu samo za dva. A većinu vremena imam mesta samo za jedan.

Argument protiv ovakve složenosti je za njega pre svega operativni i finansijski:

- Da biste povezali trideset softvera za koje verujete da su najbolji, potreban vam je posrednički sloj koji sve to drži na okupu. Taj middleware i sva prateća infrastruktura skupo koštaju.

Suština je, po Gomideu, u ujedinjenju interesa unutar kompanije.

- Potrošač brend doživljava kao jednu celinu, pa bi i softver koji upravlja celokupnim odnosom s njim trebalo da bude jedan, bilo da je reč o kol centru, WhatsApp-u, web prodavnici, aplikaciji ili fizičkoj prodavnici.

Slučaj OBI i evropska iskustva

Kao konkretan primer ove logike, Gomide je naveo saradnju sa nemačkim lancem OBI:

- OBI je izuzetno važan slučaj za VTEX. Pre svega zato što imaju veoma mlad menadžerski tim, koji se opredelio za organizacionu strukturu i način vođenja kompanije koji nisu ortodoksni. Kada su nas angažovali, postavili smo arhitekturu koja im je omogućila da u jako kratkom roku postanu marketplace.

Dve godine kasnije, prema Gomideovim rečima, OBI je uspeo da integriše fizičke prodavnice u digitalni ekosistem i proširi poslovanje na Austriju, funkcionišući po principu da kupac, bez obzira na kanal komunikacije, ostaje jedan isti klijent. Konkretne brojke o toj transformaciji nije mogao da iznese, jer ih OBI još uvek nije javno objavio.

Zanimljivo je i njegovo opažanje o evropskom tržištu u celini. Smatra da su evropski trgovci i brendovi ovu logiku prihvatili pre američkih. Razlog, kako sam kaže, ne može sa sigurnošću da imenuje, ali ga pretpostavlja:

- Verujem da je kriza u velikim evropskim zemljama probudila osećaj da će nestati ukoliko se ne pokrenu. Amerika je u krizu ušla kasnije, dok su Španija, Nemačka, Francuska i Portugal prolazili kroz teška vremena u poslednjih šest-sedam godina. To je, po mom uverenju, oblikovalo duh inovacije koji dolazi iz nužde, ne iz glamura. A znamo da je kriza majka kreativnosti.

Nevidljiva kupovina i marketing reči

Govoreći o veštačkoj inteligenciji, Gomide se opet vraća na princip jednostavnosti i navodi konkretan primer kroz iskustvo u Etihad Areni koja funkcioniše na VTEX platformi i gde posetilac danas može da uzme telefon, poruči hranu ili piće, i da mu sve to stigne tačno na mesto gde sedi. To već danas tako funkcioniše, ispod svega se nalazi VTEX platforma, a Gomide već vidi i sledeći korak:

- Zamislite sada da ta ista osoba sa, na primer, sedišta 35B umesto da otvara aplikaciju, jednostavno pošalje poruku na WhatsApp: "Ja sam na 35B. Donesite mi burger i pivo." I to je to. Niko vas ne pita više ništa, čak ni kako želite da platite. Jer sistem već sve zna.

Ovaj nivo pojednostavljenja, gde tehnologija "poznaje" kupca, po njemu predstavlja budućnost online trgovine. Kupovina nestaje kao svestan korak i postaje razgovor.

A budući da se kupovina seli u razgovor, prvo što se menja jeste kako brendovi komuniciraju sa kupcima:

- Osamdeset odsto marketinškog budžeta u maloprodaji danas ide na slike i video. Ali mislim da će u narednom periodu brendovi morati više da se fokusiraju na građenje brenda kroz reči. Kompanije koje to prepoznaju i na vreme dovedu vrhunske copywritere daće svojim AI agentima glas koji odražava njihove vrednosti i koji kupac razume.

Logika je sledeća. Kada kupac razgovara sa AI agentom koji predstavlja brend, ceo utisak o tom brendu zavisi od toga kako je taj asistent "podučen" da govori. Od izbora reči, tona, do načina na koji reaguje kada ga kupac pita za nešto konkretno o samom proizvodu. Zato će marketinški timovi koji su do juče odlučivali o scenografiji za TV-reklame, uskoro podučavati AI agente tog brenda kako da razumeju i odgovaraju na ovakva pitanja.

Mapa inženjerskog talenta

Na pitanje zašto se kompanije iz Silicijumske doline i veliki globalni tehnološki igrači sve češće pojavljuju u Latinskoj Americi, Gomide je ponudio svoje specifično viđenje geopolitičke mape:

- U svetu postoji samo pet inženjerskih regiona: Kina, Indija, Rusija, Istočna Evropa i Latinska Amerika. Četiri regiona su danas politički kompromitovana. Zato Amazon, Microsoft, Meta, Anthropic i Google shvataju da će talente najlakše pronaći u Latinskoj Americi. Ono što ovde vidite jeste živi izraz toga koliko inženjering Latinske Amerike može da učestvuje u razvoju svetske industrije.

Ovakva podela sveta na pet regiona je njegova interpretacija, ali ujedno i duboko uverenje koje formuliše kao misiju:

- Trenutno tehnologiju prave Nemci, Amerikanci, Francuzi, Englezi... Ali ne i Latinoamerikanci. Ja zato posvećeno radim na tome da se to promeni. I svestan sam da zato moramo da radimo deset sati više nedeljno, da moramo da se budimo dva sata ranije i da ležemo dva sata kasnije da bismo uspeli u tome. Takođe, znam da na tom putu moramo biti mnogo više posvećeni inovaciji, kako bismo svetu dali nešto što zaista znači i što donosi istinsku vrednost.

Smisao ispred rezultata

Vizija koju Gomide prenosi duboko je prožeta ličnim kontekstom. Kompaniju je, zajedno sa Geraldom Thomazom, osnovao pre dvadeset šest godina u Brazilu, i tokom najvećeg dela tog puta ona je rasla iz sopstvenog kapitala. Ta pozicija osnivača-vlasnika daje mu slobodu kakvu većina korporativnih lidera nema:

O VTEX-u VTEX je brazilska tehnološka kompanija na čijoj platformi posluju veliki brendovi i trgovinski lanci širom sveta. Njene akcije nalaze se na Njujorškoj berzi pod oznakom NYSE: VTEX, a vode je suosnivači i ko-izvršni direktori Mariano Gomide de Faria i Geraldo Thomaz. Preko VTEX platforme danas posluje 2.200 B2C i B2B klijenata i radi 3.100 online prodavnica u 44 zemlje. Među klijentima su trgovinski lanci Walmart, Carrefour, Auchan, OBI i Leroy Merlin, kao i globalni brendovi Samsung, Adidas, Coca-Cola, McDonald's, L'Oréal, Sony, Colgate, Whirlpool, Electrolux, Henkel i Unilever. Kompanija je 2025. godine drugu godinu zaredom uvrštena u Gartner Magic Quadrant za digitalnu trgovinu i drugu godinu zaredom ocenjena kao Customer's Choice u Gartner istraživanju iskustva korisnika. U Evropi VTEX ima kancelarije u Londonu, Parizu, Barseloni, Milanu, Lisabonu, Kelnu, Vroclavu i Bukureštu. Na tržištu Srbije i regiona VTEX je zastupljen kroz partnerstvo sa WMG Product & Services, tehnološkom i performance vertikalom koja posluje u okviru WMG (Wireless Media Group), koja u Adriatic regionu vodi implementaciju VTEX platforme, razvoj retail media mreža i operativnu podršku klijentima.

- Izvršni direktori su plaćeni da ostvaruju ciljeve, a ne da prave istoriju. Ja sam svoj cilj već ostvario. Moja porodica ima mnogo više novca nego što joj je potrebno. Zapravo, odlučio sam da doniram devedeset pet procenata toga. I to je već u testamentu, potpisali smo ja i moja supruga.

Pored toga, on i supruga godinama podržavaju školu u siromašnom selu u blizini Kruger parka u Južnoj Africi. Njihova deca tamo predaju kada porodica dolazi u posetu. Isti pristup Gomide ima i u biznisu. Kako kaže, poenta kompanije i tehnologije koju gradi je "da pomeri stvari i napravi nešto što je dugoročno važno, a ne samo da isporuči rezultat za sledeći kvartal".

Šta ostaje iza Sao Paula

Kada je reč o manjim i srednjim kompanijama, Gomideova poruka iz Sao Paula je konkretna - tehnologija koja je do juče bila rezervisana za velike kompanije sa stotinama zaposlenih i specijalizovanim timovima danas postaje dostupna i njima:

- Male kompanije imaju ambiciju da postanu velike, ali im nedostaju tim i tehnološki stack. Mi sa VTEX AI Workspace-om izjednačavamo teren između velikih sistema i malih i srednjih firmi. Jer VTEX se više ne konfiguriše. Sa VTEX-om se razgovara.

Kako je objasnio, to znači da kompanija koja ima godišnji online promet između dvadeset i sto miliona dolara, danas može da posluje sa timom od samo osam ljudi.

Isti princip Gomide vidi i na nivou velikih igrača. Posao koji je do juče zahtevao sto ljudi danas može da obavlja dvadeset pod uslovom da, kako navodi, kompanija uspe da promeni i način rada, a ne samo softver.

- AI je uradio nešto zaista zanimljivo. Ono za šta je nekada trebao mesec ili tri meseca analize, sada možete da isprobate za jedan dan. Na primer, svaka VTEX prodavnica na svetu može za manje od jednog dana da pokrene WhatsApp prodavnicu i automatskog agenta za povraćaj novca koji smanjuje 80–85% saobraćaja ka kol centrima. I to nisu projekcije, već dokazani rezultati iz već objavljenih studija slučaja. Doslovno jedan klik, i radi.

Na rastanku, na pitanje šta ostaje kao poruka iz Sao Paula, odgovorio je kratko:

- Živimo u zanimljivim vremenima. Treba samo sve da promenite.