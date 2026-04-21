Pod sloganom „Protagonists of a New Era", u Sao Paulu je 16. i 17. aprila održana konferencija VTEX Day 2026, jedan od najvećih i najznačajnijih globalnih događaja u svetu digitalne trgovine. Razmere događaja najbolje ilustruju sami podaci: 50.000 prodatih ulaznica, posetioci iz 25 zemalja, više od 350 govornika i osam hiljada predstavljenih brendova.

Sve to je bilo raspoređeno u pet paviljona u okviru nečega što su organizatori nazvali „Cidade VTEX Day", odnosno VTEX grad. Događaj, koji se održava već više od petnaest godina, ove godine je potpuno prerastao okvire Latinske Amerike.

Na glavnim binama su se smenjivali ljudi koji donose ključne poslovne odluke u globalnoj maloprodaji: prvi ljudi kompanija kao što su Whole Foods, Best Buy, Ulta Beauty, Foot Locker, Magalu, Grupo Boticário, Decathlon…

VTEX je prvi put predstavio svoja tri proizvoda (Commerce, CX i Ads) kao jedinstven integrisan AI-native paket koji je Mariano Gomide de Faria, suosnivač i ko-izvršni direktor kompanije, u razgovoru sa novinarima nazvao „tronošcem održivog rasta". Prema njegovoj proceni, globalno enterprise e-commerce tržište se u narednom ciklusu konsoliduje na svega tri velike platforme, a VTEX je odlučan da bude jedna od njih.

Ipak, glavna poruka događaja prevazišla je priču o samom softveru. U centru pažnje našlo se pitanje kako ova tehnologija suštinski menja svakodnevno vođenje e-commerce biznisa. Uz novi AI Workspace, potpuno rekonstruisanu CX platformu i integraciju sa Google-ovim Universal Commerce Protocol-om, kompanija prelazi na operativni model u kojem AI agenti obavljaju „rudarski” deo posla, dok ljudi preuzimaju strateško kormilo.

Slika zaposlenog koji po ceo dan ručno sređuje kataloge, rešava rutinske reklamacije i pušta promocije polako nestaje. Ne zato što taj posao više ne postoji, već zato što ga preuzima veštačka inteligencija. Ljudima, sa druge strane, ostaje potpuno nova uloga: oni više nisu puki izvršioci, već lideri koji usmeravaju AI agente, daju im kontekst i širu sliku.

SEO NESTAJE, AGENT ZARADI 13.000€ MESEČNO, TIM OD 100 LJUDI SPADA NA 20: VTEX Day 2026 najavio KRAJ E-COMMERCE-a kakav poznajemo

Tim od 100 ljudi postaje tim od 20

Gomide je izazvao veliku pažnju procenom o potencijalu novog paketa rešenja. U razgovoru sa novinarima on je naveo da trgovac koji danas svoje digitalne operacije vodi sa sto ljudi, uz pravilnu primenu novih AI rešenja taj posao može obavljati sa njih dvadeset.

Prema onome što se moglo čuti na događaju, pojedini klijenti već beleže pad od osamdeset do osamdeset pet odsto u broju poziva koji stižu u njihove korisničke službe. U praksi to znači brži protok informacija i rad pod manjim pritiskom, dok rast poslovanja više ne mora automatski da povlači i proporcionalno novo zapošljavanje.

Kao konkretan pokazatelj onoga što sistem može, Alexandre Gusmao, potpredsednik za proizvod u VTEX-u, je na bini predstavio rezultat jednog agenta zaduženog za optimizaciju pretrage. Posle samo nedelju dana rada kod jednog klijenta procenjeno je da bi na mesečnom nivou mogao da donese oko osamdeset hiljada brazilskih reala (odnosno oko trinaest hiljada evra) dodatnog prihoda.

A onda dolazi i pitanje koje se prirodno otvaralo u diskusijama: šta sa marginom koja se na taj način oslobađa? Odgovor na to, bilo da su u pitanju niže cene, novi kanali ili veći profit, odrediće u narednim godinama ko u maloprodaji diktira tempo, a ko ga samo prati.

Rušenje silosa

Dosadašnja praksa u većini kompanija bila je strogo podeljena na silose: trgovina je imala svoje alate, marketing svoje budžete, a korisnička podrška je često bila treća, izolovana jedinica, neretko u inostranstvu i optimizovana isključivo za što kraće trajanje razgovora.

Ono što VTEX sada predlaže, a na čemu Gomide insistira kao na ključnoj promeni, jeste da tih silosa više ne treba da bude jer ih potrošač ionako ne vidi.

„Brend je u glavi potrošača jedan", bila je njegova poruka u više navrata tokom dvodnevnog događaja. „Zato bi, logično, i softver koji upravlja svim odnosima između tog brenda i tog potrošača trebalo da bude jedan."

Kako je objasnio, posledice te logike idu dalje od tehnološke infrastrukture.

„Ako kompanija prihvati ovakvu logiku, onda se menja i unutrašnja organizacija timova koji su godinama radili odvojeno, ali i sam način upravljanja. Umesto tromih strateških sesija, kompanije sada ulaze u fazu brzog eksperimentisanja. Rešenja se testiraju „u hodu“, zadržava se ono što funkcioniše, a neuspešni modeli se napuštaju bez odlaganja."

Retail Media: Bitka za najvredniji izvor prihoda

Još jedna velika poruka iz Sao Paula tiče se onoga što trgovci rade sa svojim podacima. Retail media, praksa u kojoj trgovinski lanci sami postaju oglasni prostor za brendove, danas je jedna od najvažnijih tema u e-commerce-u. Predstavljajući svoj Ads paket, VTEX je objavio da njihova retail media mreža u Latinskoj Americi već okuplja preko 500 aktivnih oglašivača i više od 150 trgovaca-izdavača.

Razlog zašto retail media izlazi u prvi plan upravo sada ima i širu pozadinu. Petnaest godina su dva igrača, Meta i Google, praktično kontrolisali kako kupci dolaze do online prodavnica što je trgovcima i brendovima ostavljalo malo prostora za pregovaranje o ceni oglasa.

Pojava OpenAI-ja, Anthropic-a i drugih AI asistenata, kako je na konferenciji naglašeno, tu ravnotežu polako razbija, a deo vrednosti koji se oslobađa premešta se niže u lancu, ka samim trgovcima.

Na ovaj način trgovinski lanci ulaze u biznis sa strukturno drugačijom marginom od sopstvene maloprodajne. Upravo ta razlika retail media čini jednim od najatraktivnijih izvora prihoda u e-commerce-u danas.

Kada je reč o ovakvom poslovnom modelu, generalna poruka iz Sao Paula bila je da kompanije koje na vreme ne pozicioniraju svoje retail media kapacitete rizikuju da propuste jednu od najozbiljnijih poslovnih prilika u aktuelnom ciklusu razvoja e-commerce-a.

Google i VTEX: Era AI agenata i kraj klasičnog SEO-a

Jedna od najvažnijih najava sa konferencije stigla je od Googla. Kompanija je potvrdila da će VTEX biti među prvim platformama u svetu koje su autorizovane za integraciju sa njenim Universal Commerce Protocol-om (UCP).

Ashish Gupta, potpredsednik Googlovog Merchant Shopping sektora, došao je lično u Brazil da to saopšti.

„Universal Commerce Protocol smo osmislili da postavi zajednički standard povezivanja između AI asistenata i platformi na internetu. Saradnjom sa platformama poput VTEX-a, zajednički pomažemo da kupovina uz pomoć AI asistenata uđe u ozbiljnu primenu i da potrošači dobiju potpuno novo iskustvo", izjavio je Gupta.

Kako će ta integracija izgledati u praksi, VTEX je prikazao uživo na glavnoj bini, kroz slučaj američkog trgovca sportskom opremom Worldwide Golf. Posetilac u Google AI Mode-u jednostavnim jezikom opisuje šta traži (u ovom slučaju golf palicu koja odgovara njegovom nivou igre) a asistent mu odmah nudi personalizovanu preporuku i omogućava da kupovinu završi bez napuštanja Google okruženja. Porudžbinu u pozadini obrađuje VTEX, dok kupac ne vidi ni sajt trgovca ni klasičan checkout.

Za svaki brend i svakog trgovca reč je o suštinskoj promeni. Kao što je u više izlaganja nagovešteno, SEO kakav smo poznavali poslednjih petnaest godina polako nestaje i prelazi u potpuno novu fazu. Vidljivost proizvoda više neće zavisiti samo od Google Shopping rezultata, nego i od toga da li AI asistent „zna" za konkretan proizvod i kakvu mu reputaciju pridaje. A to znači da marketinški timovi moraju da počnu da razmišljaju o sasvim novom tipu vidljivosti.

Gomide je tu poentu izneo sasvim direktno. Marketing je, po njegovim rečima, predugo gradio brendove kroz slike, vizuale, fotografije i video produkciju, a taj obrazac počinje da se menja.

„Osamdeset odsto marketinškog budžeta u maloprodaji i danas ide na slike i video. Ali mislim da će u narednom periodu brendovi morati više da se fokusiraju na građenje reputacije kroz reči. Kompanije koje to prepoznaju i na vreme dovedu vrhunske copywritere daće svojim AI agentima glas koji odražava njihove vrednosti i koji kupac razume.", istakao je Gomide.

Poruka je jasna

Nakon dva dana konferencije, utisak je jasan: priroda poslovnih razgovora u e-commerce industriji se menja. Umesto pitanja koji alat kupiti, danas se razgovara o tome kako u postojeći poslovni model uklopiti veštačku inteligenciju, integraciju kanala, retail media i saradnju sa AI asistentima. Ove teme prerastaju u stratešku odluku koja pripada vrhu kompanije. Zato su glavnu reč vodili ljudi koji donose poslovne odluke, više nego oni koji grade tehnologiju.

VTEX, sa 2.200 klijenata i 3.100 online prodavnica u 44 zemlje, iskoristioje ovogodišnje izdanje konferencije da se pozicionira kao partner u toj transformaciji, a ne samo kao ponuđač softvera.

Sledeći ciklus je već u toku, a prednost će imati oni koji razumeju šta novi alati znače za njihov poslovni model i koji se opredele za jedan povezan sistem umesto desetine pojedinačnih rešenja koja su se godinama nagomilavala. Svaki dodatni servis u sistemu nosi svoje licence, integracije i vreme timova. Danas, kada je tempo promene brži nego ikada, takva komplikovanost sistema postaje skupa i operativno i finansijski.

O VTEX-u VTEX je brazilska tehnološka kompanija na čijoj platformi posluju veliki brendovi i trgovinski lanci širom sveta. Njene akcije nalaze se na Njujorškoj berzi pod oznakom NYSE: VTEX, a vode je suosnivači i ko-izvršni direktori Mariano Gomide de Faria i Geraldo Thomaz. Preko VTEX platforme danas posluje 2.200 B2C i B2B klijenata i radi 3.100 online prodavnica u 44 zemlje. Među klijentima su trgovinski lanci Walmart, Carrefour, Auchan, OBI i Leroy Merlin, kao i globalni brendovi Samsung, Adidas, Coca-Cola, McDonald's, L'Oréal, Sony, Colgate, Whirlpool, Electrolux, Henkel i Unilever. Kompanija je 2025. godine drugu godinu zaredom uvrštena u Gartner Magic Quadrant za digitalnu trgovinu i drugu godinu zaredom ocenjena kao Customer's Choice u Gartner istraživanju iskustva korisnika. U Evropi VTEX ima kancelarije u Londonu, Parizu, Barseloni, Milanu, Lisabonu, Kelnu, Vroclavu i Bukureštu. Na tržištu Srbije i regiona VTEX je zastupljen kroz partnerstvo sa WMGgrupom, koja u Adriatic regionu vodi implementaciju VTEX platforme, razvoj retail media mreža i operativnu podršku klijentima.