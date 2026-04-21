Slušaj vest

Umesto gužvi, dima sa roštilja i prepunih izletišta, sve veći broj građana odlučuje da Prvi maj provede u netaknutoj prirodi. U takvom izboru sve češće se izdvaja istok Srbije, gde se u opštini Kladovo, na padinama planine Miroč, nalazi jedan od najfotogeničnijih prirodnih dragulja, vodopad Blederija.

Smešten u okviru zaštićenog područja Park prirode Blederija, ovaj vodopad pruža prizor koji više podseća na egzotične destinacije nego na domaći pejzaž. Voda koja se sliva niz stene formira jezero neobične zelenkasto-tirkizne boje, dok gusta šuma koja ga okružuje dodatno pojačava osećaj izdvojenosti od svakodnevnog života.

Vodopad je visok oko sedam metara i uliva se u prirodno jezero dubine do tri metra, čija boja i bistrina privlače pažnju svakog posetioca. Ukupna površina ovog područja iznosi oko 400 hektara, a karakterišu ga sedrene formacije, brojni izvori i specifični mikroklimatski uslovi. Posebnu zanimljivost predstavljaju subtermalni izvori, sa temperaturom vode od oko 17 stepeni, koji dodatno doprinose jedinstvenosti lokaliteta.

Duž toka reke Blederije nižu se manji slapovi i kaskade, zbog čega ovaj kraj predstavlja pravi prirodni spektakl i jedan od najinteresantnijih hidroloških fenomena u Srbiji.

Blederija poslednjih godina prerasta u jednu od najatraktivnijih turističkih tačaka istočne Srbije. Njegova autentičnost i očuvanost izdvajaju ga na mapi destinacija za aktivan odmor i boravak u prirodi - kaže Aleksandra Vasiljević, direktorka Turističke organizacije opštine Kladovo.

- Tokom prvomajskih praznika očekujemo pojačan priliv posetilaca, posebno zbog lepog vremena i sve većeg interesovanja za ovakve lokacije. Blederija je idealna za jednodnevni izlet, ali i za sve koji žele kratak beg iz gradske svakodnevice.

Kako navodi, promocija ove destinacije realizuje se putem digitalnih kampanja, društvenih mreža i saradnje sa turističkim portalima, dok su planirana i dodatna ulaganja u turističku infrastrukturu, signalizaciju, kao i organizaciju manjih događaja.

- Naš cilj je da Blederiju pozicioniramo kao nezaobilaznu destinaciju ovog dela Srbije, ali uz strogo poštovanje principa održivog razvoja. Poseban fokus stavljamo na očuvanje prirodnog ambijenta, zaštitu vode, biljnog i životinjskog sveta, kao i edukaciju posetilaca. Razvijamo infrastrukturu koja neće narušiti prirodni sklad i sarađujemo sa nadležnim institucijama kako bismo obezbedili da ovaj prirodni dragulj ostane očuvan, a istovremeno dostupan svima koji žele da ga dožive - poručuje direktorka Turističke organizacije opštine Kladovo.

Cene smeštaja u blizini vodopada Blederija, odnosno u Kladovu i okolini, variraju. Privatni apartmani za dve osobe kreću se okvirno od 20 do 40 evra, dok se za noćenje u nekim slučajevima izdvaja između 40 i 70 evra. Cene hotelskog smeštaja iznose oko 60 evra po osobi.

Važno je napomenuti da se vodopad Blederija nalazi na oko 30 kilometara od Kladova, pa se smeštaj najčešće rezerviše u samom gradu ili u obližnjim selima.