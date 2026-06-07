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Izgradnja kompleksa za međunarodnu izložbu "EXPO 2027" u Surčinu skrenula je pažnju investitora na ovu do tada ne baš naročito traženu beogradsku opštinu.

I upravo ta pažnja je podigla cenu nekretnina u opštini u koju će se za godinu dana sjatiti posetioci iz više od 130 zemalja iz celog sveta.

Tu priliku su i te kako uvideli i vlasnici zemljišta u Surčinu, pa su brže bolje počeli da parcelišu svoja imanja i da prodaju placeve dok su još na ceni. najtraženiji su, pa samim tim i najskuplji placevi na kojiam je dozvolejna gradnja.

To se vidi i po oglasu za prodaju placa u naselju Stanisava Biničkog gde se za ar placa traži 12.000 evra. Ukupna površina placa je četiri ara, što znači da za njega vlasnik traži 48.000 evra.

- Na prodaju plac u lepom i tihom delu naselja, okruzen porodičnim kućama. Plac je ravan i idealan za gradnju porodične kuće. Dva izlaza na auto put Miloš Veliki ka Novom Beogradu na svega par minuta - piše u oglasu objavlejnom na portalu Halooglasi.com.

1/3 Vidi galeriju U mirnom delu Surčina prodaje se plac površine četiri ara po ceni od 12.000 evra po aru Foto: Printscreen/Halo oglasi

U oglasu se navodi i da se do placa dolazi asfaltnim putem, da ima vodu i struju, da je plac uknjižen i da je gradnja dozvoljena.