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Planina Zlatar iz godine u godinu postaje sve popularnija turistička destinacija na zapadu Srbije, pa to koriste vlasnici zemljšta da ga prodaju po što boljoj ceni onima koji su u potrazi za svojim kutkom u prirodi. 

U jednom takvom oglasu vlasnica Mirjana je obajvila da prodaje plac pod šumom za 17.000 evra, ali nije navela o kolikoj površini parcele je reč.

- Prodajem plac na Zlataru, broj parcele 279/24. Na placu se nalazi šuma 1. klase, priključak za vodu prolazi kroz sami plac, a priključak za struju i kanalizaciju nalazi se na 200 metara udaljenosti. Na minut od placa nalazi se centar Zlatara (Hotel Panorama) - piše u oglasu objavlejnom na portalu Dijaspora.online.

JAKJAĆKJAĆA Foto: Printscreen/Dijaspora online

 Vlasnica u oglasu nije navela nikakve druge detalje o placu na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da li je cena placa povoljna ili precenjena. 

Bilo kako bilo Zlatar ima svoje adute, očuvanu prirodu, ali i autentičnu hranu po kojoj je ovaj kraj u Zapadnoj Srbiji nadaleko poznat. 

I aktivni turizam predstavlja jedan od ključnih potencijala Zlatara, a posetioci pokazuju i veliko interesovanje za kulturno-istorijsko nasleđe ovog kraja, uključujući manastire Dubnicu i Mileševu, starovlaške crkve, ali i priče o bogatoj istoriji Nove Varoši.

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