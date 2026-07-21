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Mikrostanovi postaju sve češći izbor, bilo zbog visokih cena nekretnina ili želje za jednostavnijim načinom života. Međutim, uređenje prostora od svega nekoliko kvadrata predstavlja veliki izazov. Upravo zato stan od samo 17 kvadratnih metara u centru Zagreba privukao je pažnju svojim inovativnim rešenjem.

Arhitekte Anita Nedić i Tin Pugelnik Stipeč iz studija ORA osmislili su enterijer oko jednog dijagonalno postavljenog ugradnog elementa koji objedinjuje kuhinju, prostor za odlaganje i radni kutak. Umesto klasične podele na prostorije, ovaj element organizuje ceo stan i ostavlja centralni deo otvorenim, stvarajući utisak znatno veće kvadrature.

Dijagonalni raspored omogućio je da svaki deo doma dobije svoju funkciju, bez osećaja skučenosti. Istovremeno je obezbedio dovoljno prostora za prostrano kupatilo, dok veliki prozor ostaje potpuno oslobođen i unosi obilje prirodne svetlosti.

Poseban efekat postiže se pažljivo osmišljenim pogledima kroz stan, zaobljenim prolazima i ogledalima koja vizuelno proširuju prostor. Arhitekte ističu da je cilj bio da stan ne deluje kao prostor od 17 kvadrata, već kao dom sa jasno definisanim, ali međusobno povezanim funkcionalnim celinama.

U enterijeru dominiraju svetla šperploča i tamnocrveni kamen, koji zajedno stvaraju moderan i topao ambijent. Nameštaj je mobilan i lako se prilagođava različitim potrebama – dnevni boravak se za nekoliko trenutaka može pretvoriti u spavaću sobu ili prostor za druženje.

Ovaj projekat pokazuje da ni mala kvadratura ne mora biti ograničenje. Uz dobro osmišljen raspored i nekoliko pametnih arhitektonskih trikova, čak i stan od 17 kvadrata može pružiti osećaj prostranosti, udobnosti i funkcionalnosti.