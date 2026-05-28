Adrijan živi u šokantno malom stanu od svega 11 kvadrata u centru Otave i već četiri godine eksperimentiše sa rasporedom kako bi prostor učinio funkcionalnim i udobnim.

Bavi se videografijom, ali posao ne donosi uvek baš stabilnu zaradu već varira iz meseca u mesec. Odlučio je da živi u ovako malom stanu jer pokreće sopstveni biznis i želi da smanji troškove.

Kirija od 700 kanadskih dolara mesečno uključuje sve režije i parking, što mu omogućava da se fokusira na posao bez finansijskog pritiska.

"U prvo vreme je svuda bio haos, jer sam imao mnogo stvari", kaže Adrijan i dodaje:

"Trebalo je vremena da se oslobodim viškova, a najviše sam vremena uložio u osmišljavanje i pravljenje nameštaja."

Njegov krevet na rasklapanje je jedinstven, jer se ne spušta na pod već na specijalno osmišljene police, tako da ispod njega ostaje netaknut radni sto. U tom delu su i minijaturna tuš-kabina odvojena samo zavesom i mali WC, a dijagonalno od kreveta je "pikolo" umivaonik sa ormarićima za kozmetiku i sredstva za čišćenje.

Kuhinja je jednako pažljivo osmišljena. U radnu ploču je ugradio indukcionu ploču sa dve ringle, frižider postavio u visini očiju radi lakšeg pristupa, a na zidu je šipka za kačenje šerpi i tiganja. Sve je osmišljeno tako da štedi prostor, ali i da ostane pristupačno i praktično.

