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Ekspresivniji dizajn sa upečatljivim novim svetlosnim potpisom naglašava njegovo prepoznatljivo i dominantno prisustvo.

Nova opcija Nappa kože, sofisticirani dekorativni elementi, unapređene funkcije masaže i dodatni surround zvučnici stvaraju još ekskluzivniji ambijent luksuza. Snažniji V8 motor i unapređen sistem upravljanja pružaju još više lakoće u vožnji, preciznosti i uglađenosti. Poboljšana zvučna izolacija i novo razvijena konfiguracija pogonskog sklopa podižu akustički i vibracioni komfor na novi nivo tišine i spokoja. MB.OS i najnovija generacija MBUX sistema omogućavaju besprekorno digitalno iskustvo koje se intuitivno prilagođava potrebama korisnika. Asistirani sistem vožnje od tačke do tačke u urbanim sredinama pruža vrhunsku podršku vozaču u složenim gradskim saobraćajnim uslovima.

Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati/MediaPortal Mercedes-Benz AG

Štutgart. Od svog predstavljanja 2019. godine, Mercedes-Maybach GLS postavlja standarde u samom vrhu segmenta luksuznih SUV modela, objedinjujući vrhunsku izradu, impozantno prisustvo i izuzetan komfor u vožnji. U godini u kojoj Mercedes-Benz obeležava 140 godina automobila, a Maybach 105 godina svog nasleđa, novi Mercedes-Maybach GLS dodatno unapređuje ovaj karakter kroz sofisticiraniji dizajn, viši nivo udobnosti, napredno digitalno iskustvo i unapređenu dinamiku vožnje. Vođen bezvremenom filozofijom Wilhelma Maybacha – stvoriti najbolje od najboljeg – novi Mercedes-Maybach GLS predstavlja novu dimenziju ekskluzivnog luksuza. Model je već dostupan za poručivanje u Kini, dok će porudžbine u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi biti otvorene krajem jula 2026. godine, a potom i na ostalim tržištima.

Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati/MediaPortal Mercedes-Benz AG

Njegov ekspresivniji dizajn dodatno naglašava prepoznatljiv i dominantan izgled vozila. U enterijeru, novi materijali, dodatne funkcije komfora i unapređene mere zvučne izolacije stvaraju još sofisticiraniji ambijent koji na svakom koraku odražava prepoznatljiv karakter brenda Maybach. Novi elektrifikovani V8 motor donosi više snage i još neposredniji odziv na komande vozača, uz zadržavanje izuzetne uglađenosti, tišine i suverenosti u vožnji koje se od jednog Mercedes-Maybach modela s pravom očekuju.

„Sa novim Mercedes-Maybach GLS modelom dodatno smo unapredili karakter našeg luksuznog SUV-a, podižući ga na još viši nivo prefinjenosti. On objedinjuje suverenu snagu sa impozantnim prisustvom. Svaki detalj pažljivo je oblikovan kako bi pružio još veći nivo udobnosti i spokoja – na način koji je nedvosmisleno svojstven brendu Maybach.“ Markus Bauer, Direktor Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz AG Mercedes-Maybach GLS 680 | kombinovana potrošnja goriva: 13,7–13,3 l/100 km | kombinovana emisija CO₂: 312–304 g/km |CO₂ klasa: G

Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati/MediaPortal Mercedes-Benz AG

Ključne karakteristike Dizajn koji privlači poglede Nova Maybach maska hladnjaka sa osvetljenim okvirom i, po prvi put, diskretno osvetljenim natpisom MAYBACH unutar njenog rama odiše samouverenošću i veličanstvenošću. Na odabranim tržištima, čak je i uspravna Mercedes-Benz zvezda na poklopcu motora elegantno osvetljena. Prednja DIGITAL LIGHT svetla sa prepoznatljivim dvostrukim svetlosnim potpisom dodatno su naglašena detaljima u boji ružičastog zlata. Vrhunska preciznost u svakom detalju

Svaki kovani točak od 23 inča nosi centralno postavljenu Mercedes-Benz zvezdu, konstruisanu tako da uvek ostane u uspravnom položaju. Zahvaljujući preciznom mehanizmu sa kugličnim ležajem, zvezda se samostalno poravnava pod uticajem gravitacije, zadržavajući svoj vertikalni položaj čak i tokom okretanja točka.

Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati/MediaPortal Mercedes-Benz AG

Snaga bez napora, tišina bez kompromisa Novi elektrifikovani V8 biturbo motor pruža još snažnije performanse, uz zadržavanje izuzetne efikasnosti i prepoznatljive uglađenosti. Unapređeni sistem upravljanja sa direktnijim prenosnim odnosom donosi viši nivo preciznosti, agilnosti i odziva u svakoj vožnji.

Izvanredan komfor i maksimalna agilnost Standardno ugrađeno AIRMATIC vazdušno oslanjanje u kombinaciji sa sistemom E-ACTIVE BODY CONTROL analizira i prilagođava se uslovima vožnje čak 1.000 puta u sekundi, precizno neutrališući naginjanje, propinjanje i podizanje karoserije. U režimu CURVE, Mercedes-Maybach GLS naginje vozilo ka unutrašnjosti krivine do tri stepena, čime se smanjuju bočne sile koje deluju na putnike i dodatno povećava udobnost. Rezultat je izuzetno uglađeno i gotovo bestežinsko iskustvo vožnje.

Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati/MediaPortal Mercedes-Benz AG

Umetnost elegantnog dočeka

Električne bočne papučice Mercedes-Maybach GLS modela automatski se izvlače čim se otvore vrata i potpuno su spremne za manje od jedne sekunde. Noću ih prati LED osvetljenje, dok se Maybach amblem istovremeno projektuje na podlogu, pretvarajući svaki ulazak u vozilo u elegantan ritual dobrodošlice. Nakon zatvaranja vrata, papučice se neprimetno vraćaju u prag vozila. Nova ekskluzivna dvobojna karoserija Ponudu ekskluzivnih Maybach dvobojnih lakova upotpunjuje nova kombinacija tamne petrol nemetalik i verde silver metalik nijanse, koja donosi sofisticiran i savremen izraz.

Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati/MediaPortal Mercedes-Benz AG

Nova dimenzija intuitivnog digitalnog iskustva Najnovija generacija MBUX sistema, sa Maybach grafičkim interfejsom, unapređenim Zero Layer prikazom i MBUX Virtual Assistant funkcijom zasnovanom na generativnoj veštačkoj inteligenciji, podiže digitalno iskustvo na novi nivo personalizacije i intuitivnosti. Zahvaljujući over-the-air ažuriranjima, funkcionalnosti vozila kontinuirano se unapređuju tokom njegovog životnog veka. Posvećen dobrobiti svakog putnika

Prednja sedišta sada raspolažu novo razvijenom funkcijom vibracione masaže u sedišnim jastucima. Putnici pozadi uživaju u dodatno unapređenim Executive sedištima sa novom masažnom funkcijom koja se, po prvi put kod Mercedes-Maybach GLS modela, proteže i na listove nogu.

Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati/MediaPortal Mercedes-Benz AG

Još više mogućnosti za personalizaciju Ponuda enterijera proširena je novom Maybach Exclusive Nappa kožom u kombinaciji beech brown/macchiato beige, kao i sa dva nova dekorativna elementa: otvorenim orahovim drvetom u braon nijansi sa V-žlebovima i ekskluzivnim dekorom visokog sjaja sa srebrno-crnim dijamantskim motivom.

Inteligentna asistencija u gradskoj vožnji Sistem MB.DRIVE ASSIST PRO pruža naprednu pomoć vozaču u gradskim uslovima vožnje uz funkcionalnosti SAE nivoa 2, omogućavajući lakše i sigurnije kretanje kroz složen gradski saobraćaj. Uvođenje ove funkcije prvo počinje na kineskom tržištu, nakon čega sledi i tržište Sjedinjenih Američkih Država.

Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati/MediaPortal Mercedes-Benz AG

Jubilarna godina Mercedes-Benza: „140 godina inovacija“

Od trenutka kada je Carl Benz pre 140 godina prijavio patent za prvi automobil, a Gottlieb Daimler ubrzo potom konstruisao svoju motorizovanu kočiju, Mercedes-Benz je posvećen neprekidnim inovacijama i stvaranju najpoželjnijih automobila na svetu.Ova ambicija pokretala je svaku novu ideju – od prvog automobila na svetu iz 1886. godine do današnjih inteligentnih i bezbednih električnih vozila, poput potpuno novog Mercedes-Benz GLC i nagrađivanog novog Mercedes-Benz CLA. Sa modelom Mercedes-Benz S-Class, kompanija nastavlja najveći program lansiranja novih proizvoda u svojoj istoriji. Vođen strašću prema performansama i pionirskom duhu, uz beskompromisnu posvećenost vrhunskom kvalitetu i korisničkom iskustvu, Mercedes-Benz već decenijama oblikuje budućnost mobilnosti. Rezultat nadilazi čisto inženjersko dostignuće – stvara jedinstveni osećaj koji prožima sve što brend radi: Dobrodošli kući. Mercedes-Benz obeležava 140 godina inovacija jedinstvenim globalnim putovanjem: tri nove Mercedes-Benz S-Class limuzine kreću na transkontinentalnu vožnju koja će obuhvatiti 140 lokacija širom sveta. Svaka od tih destinacija simbolično predstavlja tehnološko nasleđe brenda, njegov pionirski duh, bogatu tradiciju i snažno globalno prisustvo.Tokom ovog putovanja, kupci, ljubitelji brenda i zaposleni imaće priliku da se pridruže proslavi – kroz jedinstvenu avanturu koja će trajati sve do oktobra. Pratite putovanje „140 Years. 140 Places“ kroz šest kontinenata i budite deo priče koja slavi više od jednog veka i četiri decenije inovacija, strasti i vrhunskog inženjeringa putem naših linkova:“140 years of innovation | Mercedes-Benz Media” I kroz specijale preko Mercedes-Benz Community.

Dodatne informacije o kompaniji Mercedes-Benz i Mercedes Maybach dostupne su na zvaničnoj internet stranici:www.mercedes-benz.com, kao i na našem LinkedIn kanalu Mercedes-Benz AG | LinkedIn Mercedes-Benz AG | LinkedIn I takodje putem Mercedes-Benz Media online platforme na media.mercedes-benz.com.

1/15 Vidi galeriju The new Mercedes-Maybach GLS Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati/MediaPortal Mercedes-Benz AG