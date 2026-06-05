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Ko se kani da obezbedi sebi plac i na njemu stambeni kutak na Žabljaku, gradu sa najvišom nadmorskom visinom na Balkanu od oko 1.450 metara, možda bi mogao da pogleda oglas o prodaji placa od 588 metara kvadratnih koji se prodaje u vikend naselju Meždo.

Kako se u oglasu navodi radi se o građevinskom placu površine 588m2, koji se nalazi u elitnom delu Žabljaka, u okruženju novoizgrađenih i luksuznih objekata, što garantuje dugoročnu vrednost investicije.

Sa placa puca pogled na Durmitor

- Zahvaljujući blago uzdignutom položaju, pruža se direktan i nesmetan pogled na vrhove Durmitora, što ovaj plac čini jedinstvenim. Plac trouglastog oblika, idealan za izgradnje više manjih objekata ili samostalan objekat od 360m2. Nalazi se na samo 1.5 km od centra Žabljaka - navedeno je u ogalsu objavljenom na portalu Nadjidom.com.

U oglasu je navedeno da ovaj plac površine od 5,9 ari košta 55.000 evra.

Žabljak je baza za sve ljubitelje prirode koji imaju pik na istraživanje Nacionalnog parka Durmitor, jednog od najlepših prirodnih područja Crne Gore i lokaliteta pod zaštitom UNESCO.

Crno jezero

Najpoznatije i najposećenije je Crno jezero u podnožju Durmitora. Okruženo je gustom četinarskom šumom i planinskim vrhovima. Do njega se iz centra Žabljaka stiže laganom šetnjom za oko 20 minuta.

Crno jezero nalazi se na severu Crne Gore, na planini Žabljak Foto: Nikola Zindović

Kanjon Tare

Kanjon reke Tare, najdublji je kanjon u Evropi i drugi najdublji na svetu, odmah posle Velikog kanjona u SAD. Dubina na pojedinim mestima prelazi 1.300 metara. Poznat je po raftingu, koji predstavlja jednu od najpopularnijih aktivnosti u regionu.

Most na Đurđevića Tari

Impresivan most izgrađen 1940. godine, visok oko 170 metara iznad reke Tare. Sa mosta se pruža spektakularan pogled na kanjon, a u blizini se nalazi i zip-line.

Đurđevića Tara Foto: Shutterstock

Bobotov kuk

Najpoznatiji vrh Durmitora je Bobotov kuk (2.523 m). Uspon je izazovan, ali nagrađuje jednim od najlepših panoramskih pogleda u Crnoj Gori.

Durmitor je proglašen nacionalnim parkom 1952. godine i nalazi se među najfotografisanijim predelima Crne Gore.

Zbog male svetlosne zagađenosti, okolina Žabljaka je odlično mesto za posmatranje noćnog neba i Mlečnog puta.

Tradicionalna durmitorska kuhinja poznata je po jagnjetini ispod sača, kačamaku, cicvari i domaćim sirevima.

Koliko vremena odvojiti?

Za osnovni obilazak Žabljaka, Crnog jezera i mosta na Tari dovoljan je 1 dan. Za potpuno iskustvo Durmitora, uključujući planinarenje, rafting i obilazak više jezera i vidikovaca, preporučuju se najmanje tri do pet dana.