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Cene nekretnina u Hrvatskoj, ali i Srbiji kako se čini nikada nisu bile više, pa se mnogi odlučuju da se presele na selo kako bi povoljnije rešili stambeno pitanje. Ipak, ni tamo situacija nije jednostavna, jer ćete za novu kuću po sistemu "ključ u ruke“ često morati da izdvojite i do 2.000 evra po kvadratnom metru. Kada se tome doda cena zemljišta, mnogi na kraju zaključe da su za isti novac mogli da kupe stan u gradu, koji im je ipak praktičniji zbog posla, škole i vrtića.

U takvim okolnostima ne čudi što se sve više ljudi odlučuje za kupovinu jeftinih montažnih kuća koje se proizvode u Kini, a neke od njih koštaju manje od 20.000 evra. Upravo jednu takvu kuću kupila je američka jutjuberka Kristina Smolhorn, koja je na svom kanalu detaljno pokazala kako izgleda proces naručivanja, isporuke i postavljanja.

Kristina je rekla da joj je trebalo gotovo dve godine da dobije kuću na željenoj lokaciji.

- Kuća je koštala oko 17.000 dolara (14.610 evra) u trenutku kada sam je kupila. Proizvedena je u Kini, ali se ne naručuje direktno iz Kine, već sam mogla da je kupim u SAD-u. Mogla sam da biram fasadu, podove i brojne druge detalje. Iskreno, iznenadilo me je koliko toga može da se prilagodi sopstvenim željama - ispričala je Kristina.

Funkcionalno kupatilo

Dodala je da je očekivala da će za tu cenu dobiti unapred definisan proizvod bez mogućnosti izbora, ali se pokazalo da je mogla da odabere gotovo sve ključne detalje.

Kuća koju je kupila veoma je mala, pa je i obilazak trajao svega nekoliko minuta. U njoj se nalaze spavaći deo, kupatilo i prostor predviđen za dnevni boravak i kuhinju.

- Verovatno je ovo najbrži obilazak kuće koji ćete ikada videti jer je zaista mala - našalila se u videu.

1/9 Vidi galeriju Montažna kontejner kuća iz Kine Foto: screenshot YT/KristinaSmallhorn

Nakon kupovine najviše ju je iznenadila funkcionalnost kupatila.

- Nije idealno, ali je potpuno funkcionalno. Ima tuš, lavabo, ogledalo i WC šolju. S obzirom na veličinu prostora, zaista me je iznenadilo koliko je sve dobro izvedeno - rekla je.

U kuhinji su već bili pripremljeni priključci, dok je budućim vlasnicima ostavljena mogućnost da prostor urede prema svojim potrebama. Zbog ograničene površine, kako kaže, teško je smestiti i kuhinjski sto i kauč, pa se mora izabrati jedno od ta dva.

Detaljna uputstva

Kristina je u videu odgovorila i na brojna pitanja u vezi sa dozvolama. Objasnila je da se pravila razlikuju od mesta do mesta i da svi zainteresovani treba da provere lokalne propise pre kupovine.

Takođe je objasnila kako izgleda postavljanje kuće i naglasila da nije tako jednostavno kao što deluje na promotivnim snimcima.

- Mnogi misle da samo raspakujete kuću, otvorite zidove i pod i da je posao završen. Nije tako. Potrebno je najmanje četvoro snažnih ljudi da bi se zidovi i pod postavili na mesto, a preporučila bih i šestoro. Delovi su izuzetno teški i sama to nikada ne bih mogla da uradim - rekla je i priznala da su ona i njeni saradnici napravili grešku jer nisu proučili uputstva pre početka montaže.

Foto: Shutterstock

- Dobijate detaljna uputstva. Nemojte slušati ljude koji govore da vam nisu potrebna. Mi smo bili previše nestrpljivi i odmah smo krenuli sa poslom - kazala je.

Nakon što se kuća sklopi posao još nije završen. Potrebno je povezati vodovod, kanalizaciju i električne instalacije, kao i obaviti niz dodatnih radova pre nego što prostor postane useljiv.

Dobra izolacija

Govoreći o troškovima, navela je da je betonska ploča na koju je kuća postavljena koštala oko 2.500 dolara. Upozorila je i da su za takve radove u mnogim sredinama potrebne posebne dozvole.

Od trenutka poručivanja do dolaska kuće na lokaciju prošlo je pet meseci. Deo kašnjenja bio je povezan sa transportom i čekanjem u lukama.

- Ne postoji garancija kada će kuća stići. Ako se odlučite za ovakvu kupovinu, morate biti strpljivi - poručila je.

Tokom obilaska pokazala je i kako izgleda sistem priključaka za vodu i odvod, ali je priznala da nije stručnjak za vodoinstalacije i da će ceo sistem pregledati profesionalni vodoinstalater.

Otkrila je i da kuća neće ostati u njenom vlasništvu. Namenjena je porodici kojoj je hitno potreban smeštaj za jednog člana.

- Želim da budem sigurna da je ovo bezbedna i pristupačna stambena opcija za ljude kojima je potrebno privremeno rešenje tokom stambene krize - rekla je.

Na internet stranici proizvođača dostupni su i veći modeli. Osim najmanjeg modela koji je kupila za oko 17.000 dolara (14.650 evra) u ponudi su i kuće sa dve spavaće sobe i kompletnim kupatilom za oko 25.000 dolara (21.550 evra) kao i znatno veći modeli sa tri spavaće sobe koji su nešto skuplji.