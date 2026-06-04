Slušaj vest

U vremenu kada cene nekretnina u celoj Evropi obaraju rekorde, a put do vlastitog doma sve češće postaje dugogodišnja borba sa bankama, kreditima i birokratijom, alternativni oblici stanovanja privlače sve veću pažnju. Jedan od takvih primera dolazi sa YouTube kanala Heads of Estate & Renovation, čiji je video pod naslovom "Kupili smo jeftinu malu kuću od brodskog kontejnera iz Kine… i odlična je" prikupio desetine hiljada pregleda i izazvao burnu raspravu o budućnosti stanovanja.

Autori YouTube kanala, koji se bavi temama nekretnina, renovacija i alternativnih oblika stanovanja, sa posebnim akcentom na pristupačna i praktična rešenja, u prvom videu pokazali su kuću odmah nakon postavljanja, dok su godinu dana kasnije objavili detaljnu recenziju u kojoj bez zadrške govore o prednostima i manama svakodnevnog života u takvoj kući.

Reč je o montažnoj kući koja se transportuje u obliku kontejnera, a na lokaciji se proširuje u punu stambenu jedinicu.

Enterijer uključuje kuhinju, kupatilo, dnevni boravak i odvojene spavaće sobe, dok je cena, u zavisnosti od konfiguracije, višestruko niža od klasične gradnje. Autori ističu da ih je upravo odnos uloženog i dobijenog podstakao da nakon godinu dana snime novu recenziju – kako bi pokazali da se ne radi samo o viralnom eksperimentu, već o održivom rešenju.

1/8 Vidi galeriju Evo kako kontejner kuća izgleda posle godinu dana Foto: Youtube Printscreen

Naime, kuća pokazala funkcionalnom, udobnom i, iznad svega, finansijski isplativom. Kako zaključuju i sami autori videa, kontejnerska kuća iz Kine nije savršena niti univerzalno rešenje, ali više nije ni egzotična ideja kao što je bila do nedavno, već realna alternativa koju sve više ljudi ozbiljno razmatra.

"Kupio sam četiri jedinice direktno od proizvođača"

Tema se dodatno razvila u komentarima ispod videa, gde mnogi korisnici dele sopstvena iskustva ili razmišljanja. Jedan od "najlajkanijih" komentara dolazi od korisnika koji je za porodični kamp u SAD-u kupio čak četiri ovakve kuće direktno od kineskog proizvođača.

- Kupio sam četiri jedinice - dve sa dve spavaće sobe i dve sa tri. Svaka je koštala oko 12.000 dolara, a sa prevozom iz Kine i svim davanjima ukupno oko 27.000 dolara po jedinici. Danas vidim da ih američki distributeri prodaju za 80.000 do čak 185.000 dolara. Uštedeo sam desetine hiljada dolara kupovinom direktno od proizvođača - napisao je, uz napomenu da se sami kontejnerski moduli trenutno proizvode isključivo u Kini.

Mogle bi da reše problem beskućništva

Drugi su pak komentarisali ovakve kuće kao potencijalno rešenje jednog od najvećih društvenih problema – nedostatka dostupnog stanovanja.

- Stotine ljudi žive u šatorima u svakom većem gradu. Još više njih u automobilima ili u stanovima čije kirije jedva mogu da plate. Ovakvi domovi bar nude sigurnost i dostojanstvo - stoji u jednom od komentara sa više od 200 lajkova.

- Zamislite da ih proizvodimo masovno i rešimo problem beskućništva. Iznutra deluju toplo i stvarno kao dom. Malo zelenila i dobili bismo impresivno naselje - piše drugi korisnik.