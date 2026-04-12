Tokom 25 godina rada, komercijalni direktor jedne agencije za nekretnine nagomilao je čak 827 dana neiskorišćenog godišnjeg odmora, što predstavlja više od tri godine. Poslodavac mu je u više navrata odbijao zahteve za korišćenje odmora zbog nedostatka zaposlenih. Procena je da ova „zaliha“ za Mosadeka Agelija vredi oko 392.000 funti.

Presuda

Spor između zaposlenog i kompanije završio je pred sudom. Radni sud je doneo odluku da Ageliju pripada isplata za neiskorišćeni odmor, uz dodatnih 105.000 funti na ime odštete. Takođe je dobio spor za nezakonit otkaz pred radnim sudom u Watfordu protiv kompanije Sabtina, koja se bavi upravljanjem nekretninama.

Tokom postupka navedeno je da se Ageli pridružio firmi 1987. godine, kompaniji koja je u stopostotnom vlasništvu Libyan Foreign Investment Company, najpre kao zamenik generalnog direktora, a kasnije kao komercijalni direktor, radeći u kancelarijama u Londonu i Milton Keynesu.

Neiskorišćeni odmori

Na početku je imao pravo na 30 dana godišnjeg odmora, ali u periodu od 1987. do 1989. nije ga koristio jer su jedini stalno zaposleni bili on i njegova lična asistentkinja. Sudu je predočeno da su oboje morali kontinuirano da rade kako bi kompanija mogla da funkcioniše.

Takođe je utvrđeno da su između 1988. i 1996. direktori odbili njegove zahteve za ukupno 200 dana odmora. U međuvremenu, njegovo pravo na godišnji odmor povećano je sa 30 na 45 dana do kraja tog perioda.

Dve godine kasnije, Ageli je zaključio da neće biti u mogućnosti da koristi odmor, pa je sa direktorima postigao dogovor da mu se neiskorišćeni dani isplaćuju.

- Nakon godina provedenih tako, dogovoreno je da više nije potrebno slati dokumentaciju za odobrenje ili odbijanje i jednostavno sam nastavio da vodim evidenciju o svom pravu na odmor - izjavio je Ageli sudu, prenosi Times.

Dogovor

Direktor za nekretnine je dalje objasnio da kompanija nije imala penzioni sistem, pa su on i njegova asistentkinja „skupljali odmore koje nismo mogli da iskoristimo kako bismo ih koristili kada bude potrebno ili pri odlasku u penziju“.

Iz dokaza je utvrđeno da je Ageli 2001. i 2004. godine dobio po 15.000 funti kao nadoknadu za odmor, što potvrđuje da je dogovor bio na snazi. Međutim, naglašeno je da nije bilo neophodno vršiti isplate svake godine, jer su se dani odmora mogli prenositi i sabirati. Takva praksa trajala je decenijama.

Otkaz

Ipak, 2022. godine dolazi do promene u upravnom odboru, nakon čega novi menadžment traži dokaz o postojanju pomenutog dogovora. Ujedno, Ageliju su postepeno smanjivane radne obaveze.

Tokom 2024. godine dobio je otkaz zbog navodne teške povrede radne discipline, što je on osporio. Tada mu je i saopšteno da mu neće biti isplaćeno 827 dana neiskorišćenog odmora koje je akumulirao od 1998. godine.