Slušaj vest

Ministarstvo rudarstva i energetike usvojilo je novi pravilnik kojim se određuju usklađeni iznosi ukupnog mesečnog prihoda domaćinstava, na osnovu kojih se ostvaruje status energetski ugroženog kupca, kao i pravo na umanjenje računa za električnu energiju, gas i grejanje.

Ovi iznosi su blago povećani u odnosu na prethodni period, jer su prilagođeni rastu potrošačkih cena u poslednjih šest meseci. To praktično znači da sada i domaćinstva sa nešto višim prihodima mogu ostvariti pravo na olakšice.

Građani koji ispunjavaju uslove zahtev za dobijanje statusa podnose u svojoj lokalnoj samoupravi, odnosno gradu ili opštini.

Ko ima pravo na status povlašćenog kupca

Status energetski ugroženog kupca mogu ostvariti jednočlana domaćinstva sa mesečnim prihodom do 25.3876,88 dinara, dvoročlana sa prihodom do 40.238,31 dinar, kao i tročlana čiji prihod ne prelazi 55.088,73 dinara.

Za četvoročlane porodice granica iznosi 69.939,16 dinara, dok petočlana domaćinstva mogu imati prihode do 84.789,58 dinara. Domaćinstva sa šest članova ispunjavaju uslov ukoliko mesečni prihodi ne prelaze 99.640,01 dinar, a za svaku dodatnu osobu preko tog broja prag se uvećava za 14.850,43 dinara.

Dobijanjem ovog statusa ostvaruje se pravo na umanjenje mesečnih računa za određene količine električne energije, kao i za prirodni gas tokom grejne sezone (od oktobra do marta) i za toplotnu energiju.

Prema važećoj uredbi, jednočlana domaćinstva imaju pravo na umanjenje potrošnje struje do 120 kilovat-časova mesečno tokom cele godine. Za domaćinstva sa dva ili tri člana granica je 160 kilovat-časova, za četiri i pet članova 200, dok za šest i više članova iznosi 250 kilovat-časova mesečno.

Kriterijumi

Pored visine mesečnih prihoda, za sticanjestatusa uzima se u obzir i imovno stanje, odnosno veličina stambenog prostora u odnosu na broj članova domaćinstva.

Pravo na popuste imaju i korisnici socijalne pomoći, uvećane novčane socijalne pomoći, dečjeg dodatka, kao i dodatka za pomoć i negu drugog lica. Takođe, obuhvaćene su i porodice slabijeg materijalnog stanja, pri čemu se u obzir uzima i zdravstveno stanje članova domaćinstva.

Popust mogu ostvariti i vojni invalidi, bilo ratni ili mirnodopski, kao i civilni invalidi rata, zatim penzioneri koji primaju minimalnu penziju u iznosu od 31.092,11 dinara, pod uslovom da ugovor o snabdevanju električnom energijom glasi na njihovo ime.

Gas

Kada je reč o prirodnom gasu, jednočlana domaćinstva imaju pravo na umanjenje od 359 kilovat-časova mesečno tokom januara, februara, marta, oktobra, novembra i decembra. Dvočlana i tročlana domaćinstva dobijaju umanjenje od 462 kilovat-časova, četvoročlana i petočlana 616, dok domaćinstva sa šest i više članova imaju pravo na 770 kilovat-časova mesečno.

Toplotna energija

U slučaju toplotne energije, jednočlanim domaćinstvima račun se umanjuje za 60 procenata. Dvočlana i tročlana domaćinstva ostvaruju popust od 50 procenata, četvoročlana i petočlana 45 procenata, dok domaćinstva sa šest i više članova imaju umanjenje od 40 procenata mesečnog računa.