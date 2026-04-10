Slušaj vest

Dok veliki deo Evrope beleži stagnaciju plata i manjak kvalitetnih radnih mesta, Švajcarska se i dalje izdvaja kao jedna od najpoželjnijih destinacija za rad. Prema podacima EURES-a, trenutno je otvoreno oko 20.000 radnih mesta, a plate u pojedinim sektorima dostižu i gotovo 11.000 evra mesečno.

Snažna privreda i manjak radne snage

Velika potražnja za radnicima posledica je kombinacije snažne privrede i starenja stanovništva, što dodatno povećava potrebu za kvalifikovanom radnom snagom. Najveći manjak beleži se u zdravstvu, gde se traže lekari specijalisti, medicinske sestre, hirurški tehničari i pomoćno osoblje. Istovremeno, otvorene su brojne pozicije u tehničkim i industrijskim zanimanjima, uključujući mašinske radnike, metalce i stolare, kao i stručnjake u farmaceutskom i radiološkom sektoru.

Gde je najviše prilika i kolike su zarade?

Najviše prilika koncentrisano je u privredno razvijenim regionima poput Ciriha i centralnog dela zemlje, gde poslodavci nude različite oblike zaposlenja – od standardnih ugovora na puno radno vreme do fleksibilnijih aranžmana.

Prosečna mesečna plata: oko 7.400 evra.

IT i telekomunikacije: preko 9.700 evra.

Finansije i osiguranje: do 10.800 evra mesečno. Izazovi pri zapošljavanju

Ipak, uprkos visokim platama, ulazak na švajcarsko tržište rada nije jednostavan. Većina poslova zahteva specijalizovano obrazovanje i relevantno radno iskustvo, a poznavanje jezika – posebno nemačkog – često je ključan uslov. Uz to, potrebno je pribaviti radnu ili boravišnu dozvolu, pri čemu se uslovi razlikuju u zavisnosti od vrste zaposlenja.

Švajcarska nema jedinstvenu nacionalnu minimalnu platu, pa visina primanja zavisi od sektora, kolektivnih ugovora i poreskih davanja. Uprkos tim izazovima, zemlja i dalje ostaje izuzetno privlačna svima koji traže bolje uslove rada i veće prihode, uz napomenu da uspeh zahteva dobru pripremu i spremnost na prilagođavanje lokalnom tržištu rada.