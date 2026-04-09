Kako je navedeno, apsolutne brojke još uvek nisu visoke, jer se radi o 347 oglasa u 2025. godini naspram 192 u 2024. godine, ali dinamika rasta pokazuje u kom smeru ide tržište.

Dodaje se da to nije samo lokalna pojava, jer broj oglasa za AI pozicije na globalnom nivou raste kao jedna od najbrže rastućih kategorija, a plate zaposlenih koji poseduju AI veštine rastu dvostruko brže u poređenju sa industrijama koje su manje izložene ovoj tehnologiji.

Nevedeno je i da je celokupno IT tržište rada u Srbiji u 2025. godini imalo 16 odsto manje oglasa nego godinu pre, uz ocenu da u poređejnju sa tim rast broja AI pozicija za više od 80 odsto deluje još upečatljivije.

Finansije i osiguranje, kako je ukazano, duplirali su broj AI oglasa, a telekomunikacije su zabeležile višestruki rast.

Domaće kompanije počinju da uvode AI u oblast ljudskih resursa, analitiku i e-commerce, što znači da potražnja za ovim profilima polako izlazi iz okvira tehnoloških kompanija, navedeno je u saopštenju.

Na vrhu liste najtraženijih zanimanja su AI Engineer, Software Developer sa AI veštinama i Machine Learning Engineer - pozicije koje godinu ranije gotovo i nisu postojale na domaćem tržištu.

Dodaje se da programski jezik Python ostaje stub AI razvoja, a sve veću ulogu preuzimaju profile vezani za analitiku podataka i poslovnu inteligenciju.

Šta se traži

Kompanije, takođe, sve češće kombinuju tehničke zahteve sa poznavanjem cloud infrastrukture i sposobnošću primene modela u produkcijskom okruženju.

Kada je reč o iskustvu, dominira potražnja za medior profilima stručnjaka sa 57 odsto svih AI oglasa, dok senior pozicije čine oko 32 odsto.

Oglasi za mlađe stručnjake zastupljeni su sa 6,6 odsto - slično kao i na širem IT tržištu, što govori da kompanije traže ljude koji mogu odmah da isporuče rezultate, ukazano je u saopštenju.

Hibridni model rada beleži najizraženiji pomak, njegov udeo porastao je sa 11 odsto na 22,5 odsto, dok fleksibilni rad ostaje dominantan, ali sa lagano opadajućim udelom.

Beograd i Novi Sad prednjače

Beograd i Novi Sad beleže rast ponude, ali prilike postoje i van gradskih centara zahvaljujući fleksibilnim modelima rada.

Naglađeno je da AI pozicije spadaju među platno najatraktivnije na celokupnom domaćem IT tržištu.

Za senior IT pozicije u proseku nudilo se zarada od oko 4.600 evra mesečno, a senior AI profili redovno premašuju taj iznos, sa pojedinim pozicijama koje se penju i znatno više.

Iznos zarada za junior AI pozicije kreću se oko 1.000 evra, u rangu sa ostatkom IT tržišta, ali sa znatno boljim perspektivama rasta.

Podseća se da će, prema Evropskoj komisiji, veštačka inteligencija značajno doprineti automatizaciji ili transformaciji gotovo polovine postojećih zanimanja.

Srbija je ove godine usvojila Strategiju razvoja veštačke inteligencije do 2030. godine, što znači da institucionalni okvir počinje da prati ono što tržište rada već pokazuje u praksi.

AI pozicije više nisu rezervisane za uski krug specijalizovanih oglasa, postaju sve prisutnije u standardnoj ponudi, navedeno je u saopštenju.