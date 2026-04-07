Tržište rada u Španija nastavilo je snažan rast uprkos globalnim napetostima, pošto je broj zaposlenih u martu porastao za 211.510 u odnosu na prethodni mesec. Time je ukupan broj osiguranika dostigao 21,88 miliona, što predstavlja najviši nivo od početka vođenja statistike 2001. godine.

Kada se iz podataka isključe sezonski faktori, broj zaposlenih je prvi put premašio granicu od 22 miliona, prenosi El País. Ovu informaciju unapred je izneo premijer Pedro Sánchez, što je neuobičajeno u odnosu na standardnu praksu objavljivanja zvaničnih statističkih podataka.

Najveći doprinos rastu zaposlenosti dao je sektor turizma i ugostiteljstva, u kojem je otvoreno gotovo 80.000 novih radnih mesta. Značajan rast zabeležen je i u građevinarstvu, administrativnim uslugama, zdravstvu i industriji.

Gotovo polovina novih ugovora u Španiji ima stalni karakter, ali istovremeno raste udeo fleksibilnijih oblika zapošljavanja, poput povremenih ili sezonskih stalnih ugovora, što može ukazivati na izazove u pogledu kvaliteta radnih mesta.

Pozitivni trendovi vidljivi su i kada je reč o smanjenju nezaposlenosti. Broj registrovanih nezaposlenih smanjen je za skoro 23.000 u poređenju sa februarom, na ukupno 2,43 miliona, što je najniži nivo za mesec mart još od 2008. godine.

Na regionalnom nivou, najveći pad nezaposlenosti zabeležen je u turistički orijentisanim oblastima, uključujući Andaluzija, Katalonija i Valensija, dok su u pojedinim drugim regionima zabeležene minimalne promene ili blagi porast nezaposlenosti.