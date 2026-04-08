Kako je istakla Nemačko-ruska trgovinska komora prihodi Rusije od izvoza nafte, gasa i đubriva premašuju 10 milijardi evra mesečno.

"Rusija je veliki dobitnik novog rata na Bliskom istoku", rekao je predsednik Komore Matijas Šep.

Moskva ima koristi od globalnog poskupljenja sirovina koristeći alternativne izvozne rute. Sve to "Rusiji može da donese neočekivani dobitak istorijskih razmera", rekao je Šep u Moskvi.

Uz stabilnu cenu nafte od oko 100 dolara po barelu, Rusija može da očekuje godišnje 71,8 milijardi dolara više nego što je projektovala u budžetu.

Pritom, reperna cena nafte Brent u junskom terminu porasla je na više od 111 dolara po barelu. To je skoro 40 dolara po barelu više nego pre početka rata u Iranu.

Ruski budžet u velikoj meri zavisi od prodaje nafte i gasa, pri čemu se budžet bazira na ceni od 59 dolara po barelu nafte. Do novog rata, budžet je bio u deficitu jer je cena nafte bila ispod projektovane.

"Sa sadašnjom cenom, Moskva može da zaradi oko 50 milijardi dolara dodatnih prihoda godišnje samo od nafte i gasa", navodi Komora.

Rusija prihodima od prodaje sirovina finansira agresorski rat u Ukrajini.

U Moskvi se već spekuliše o mogućoj ceni nafte od 200 dolara po barelu. Prema podacima Komore, to bi joj donelo 350,4 milijardi dolara, odnosno 247 milijardi više nego što je planirala.