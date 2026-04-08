Cene nafte na svetskim berzama naglo su pale nakon objave američkog predsednika Donalda Trampa o prekidu vatre sa Iranom. Trenutno se trguje znatno ispod 100 dolara po barelu. Cena referentne Brent sirove nafte pala je za oko 13 odsto, na 94,80 dolara po barelu, dok je nafta kojom se trguje na američkom tržištu pojeftinila za više od 15 odsto, na 95,75 dolara.

Ipak, cene nafte su i dalje više nego pre početka sukoba 28. februara, kada se trgovalo po oko 70 dolara po barelu.

- Trgovci su veoma pažljivo pratili ovaj trenutak, čekajući konkretnu potvrdu da će Ormuski moreuz ponovo biti otvoren - izjavila je za BBC Je Lin iz konsultantske kompanije Rystad Energy.

Ona je dodala da je veliki deo nedavnog rasta cena nafte, izazvanog rizicima za brodarstvo u Persijskom zalivu, gotovo trenutno nestao nakon Trampove objave.

- Svaka vest u narednih 48 sati o tome da li je prvi tanker bezbedno prošao kroz moreuz uticaće na kretanje cena - rekla je Je.

Ipak, smatra da će biti potrebno vreme da vozači osete pojeftinjenje na benzinskim pumpama.