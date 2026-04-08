Zlato se tradicionalno smatra najsigurnijom valutom u kriznim vremenima. Međutim, od početka rata u Iranu zabeležen je strmoglavi pad zlata na berzama kakav se ne pamti poslednjih 43 godine. Nakon što je početkom marta zlato dostiglo gotovo 5.400 dolara po unci za samo 30 dana, njegova cena je pala na 4.700 dolara. Pad je nastavljen i u aprilu, pa je juče zlato vredelo 4.673 dolara po unci.

Raste dolar, pada zlato

Nikola Vučićević, brenč menadžer GVS Groupa, koji se bavi investicionim zlatom i srebrom, objasnio je za Biznis Kurir šta se dogodilo.

- Uvek kad izbije rat, raste dolar, a pada cena zlata, to je kao pravilo. Nije logično, ali je tako. Zašto tačno dolazi do pada zlata u kriznim vremenima, to niko ne može da objasni. Imate londonsku i američku berzu, koje diktiraju cenu koja je bazirana na ceni papirnog zlata - rekao je on.

Očekivana cena do kraja godine Uprkos trenutnom padu, mnoge finansijske institucije i dalje očekuju rast cene zlata. Goldman Saks, jedna od najvećih i najuticajnijih svetskih investicionih bankarskih i finansijskih grupacija sa sedištem u SAD, procenjuje da bi zlato tokom ove godine godine ponovo moglo da dostigne 5.400 dolara po unci, dok ima i onih koji idu korak dalje i predviđaju cenu od 5.900 dolara početkom 2027. godine. Stručnjaci ističu da zlato obično najbolje prolazi u drugoj fazi krize, kada ekonomski rast slabi, a centralne banke počinju da snižavaju kamatne stope.

Posebno snažan pad zabeležen je u trećoj nedelji marta, kada je zlato pojeftinilo sa oko 5.000 na nešto više od 4.500 dolara za samo nekoliko dana. Prema ocenama analitičara, ovo je najveći nedeljni pad zabeležen poslednjih decenija. Pad cene zlata je iznenadio tržište, jer bi zlato po pravilu trebalo da jača u krizama, ali se ovog puta dogodilo suprotno.

Obrazac iz 2008. godine

Sličan obrazac zabeležen je i 2008. godine na početku finansijske krize koja je tada potresala svet. Kako objašnjavaju analitičari, u trenucima velikih padova i neizvesnosti na berzama investitori često prodaju zlato kako bi pokrili gubitke ili ispunili obaveze prema brokerima. Pošto je tržište zlata vrlo likvidno, ono prvo dolazi pod udar. Dodatni razlog je i to što je zlato u prethodne dve godine snažno raslo, pa su mnogi investitori odlučili da unovče dobit.

Prema nekim procenama, ključni faktor pada cene zlata su i promenjena očekivanja monetarne politike. Dok se početkom godine očekivalo nekoliko smanjenja kamatnih stopa Centralne banke Amerike (Fed), tržište sada računa čak i na mogućnost njihovog povećanja. Više kamatne stope negativno utiču na zlato jer ono ne donosi kamatu, pa postaje manje atraktivno u odnosu na druge oblike ulaganja.

Pravo vreme za kupovinu

Jedan od potencijalnih rizika za cenu zlata je mogućnost da države usled krize na Bliskom istoku i problema sa snabdevanjem energentima počnu da prodaju svoje rezerve zlata kako bi obezbedile likvidnost. Već je zabeleženo smanjenje zlatnih rezervi u Turskoj, što je dodatno snizilo cenu na tržištu.

Na pitanje da li je sada pravi trenutak za kupovinu zlata, Vučićević je spremno odgovorio:

- S obzirom na pad cene zlata, sada je pravi trenutak za njegovu kupovinu. E sad, do kada će trajati pad cene, jako je teško proceniti - zaključio je Nikola Vučićević iz GVS Groupa.

Šta je papirno zlato

Papirno zlato predstavlja finansijske instrumente koji prate cenu zlata, ali ne podrazumevaju fizičko posedovanje ovog plemenitog metala. Na ovaj način je omogućena brza trgovina bez troškova skladištenja. Ova investicija je zasnovana na poverenju i nosi rizik zamrzavanja sredstava tokom sistemskih kriza. Svrha je spekulacija cenom zlata na kratak rok bez potrebe za obezbeđivanjem trezora. Za razliku od fizičkog zlata (poluge i dukati), koje je sigurno utočište van finansijskog sistema, papirno zlato je institucionalna zamka u slučaju geopolitičkih sukoba ili globalnog kolapsa.