Više od 1.000 dinara za dupli espreso, ljudi zanemeli: "Ovo je čista pljačka" - komentarisali su gosti
Cene u ugostiteljstvu već duže vreme idu naviše, a naročito se to oseća kod kafe. Primer iz Beča jasno pokazuje koliko su poskupljenja otišla. Naime, u poznatom Café Imperial u austrijskoj prestonici za dupli espreso sa penom traže čak 8,50 evra, piše austrijski Heute.
U ovaj popularni kafe rado dolaze i Srbi bilo kad su u poseti Beču ili ako žive u ovom gradu, barem je tako bilo do sada.
Jedan gost je, videvši cenu na meniju, bio šokiran.
- Nisu normalni, ovo je čista pljačka! - komentarisao je.
Smatrajući da je cena preterana, odlučio je da ništa ne naruči i napustio je kafić.
Iako mnogi gosti plaćaju više zbog posebnog ambijenta i istorijskog uređenja lokala, cena od 8,50 evra po kafi izazvala je rasprave. Pitanje je da li je takav iznos još uvek opravdan ili je ovo znak da i obična šolja kafe polako postaje luksuz.
