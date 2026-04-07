Slušaj vest

Reč je o vozilima marke "Cenntro" i "Avantier", namenjenih dostavi pošiljaka u urbanim i prigradskim zonama.

Električna vozila, kako je rečeno, raspoređeno je u 28 radnih jedinica širom Srbije, uključujući Beograd, Novi Sad, Niš, Кragujevac, Кraljevo, Užice i druge gradove.

Vršilac dužnosti direktora Pošte Zoran Anđelković najavio je da će do 7. juna, odnosno do Dana Pošte, biti u upotrebi 538 novih vozila, od toga 456 električnih.

- Da budem precizan - 356 novih električnih, 100 vozila je prošle godine dostavljeno poštarima - rekao je on.

Najavio je i da će biti raspisan još jedan tender za električna vozila u narednih deset dana, u cilju da se obezbedi, kako je rekao, flota električnih vozila.

- Nadam se da ćemo dogodine imati ovde i sunčane panele. Da će tender biti završen, da postavimo sunčane panele, pa ako Elektroprivreda neće da nas priključi, daj sami da koristimo - rekao je Anđelković.

Istakao je da će električna vozila omogućiti samo u ovoj godini manju potrošnju goriva za 3,3 miliona evra.

- Mi tim vozilima štedimo 218.000 stabala koja bi trebala da prikupe ugljen dioksid koji dizel vozila emituju ili bi emitovala tokom ove godine - rekao je on.

Anđelković je nakon obraćanja uručio ključeve direktorima radnih jedinica i zaposlenima na dostavi pošiljaka.