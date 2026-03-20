Direktor "Pošte Srbije" Zoran Anđelković izjavio je danas da novi automatizovani sistem u Pošti Srbije za naplatu carinske deklaracije donosi ubrzan proces dostave pošiljke zato što roba koja dolazi iz inostranstva više neće stajati u carinskom terminalu nekoliko nedelja, već da će one pošiljke koje stignu tog dana u poštu odmah sutra biti isporučene nezavisno da li su sa carinskim opterećenjem ili bez carinskog opterećenja.

Anđelković je istakao, komentarišući to što je Pošta Srbije od 23. februara počela sa naplatom usluga zastupanja u sačinjavanju elektronske carinske deklaracije ili podnošenja pošiljke na carinski pregled u uvozu kao i proviziju za uplatu duga obračunatog od carinskih organa saglasno cenovnicima, da se ova pravila naknadne naplate troškova ne odnose na platformu Temu jer prilikom naručivanja sa te platforme se automatski unapred naplaćuje PDV, carinski pregled, dok na platformi AliExpress to nije slučaj.

- S jedne strane imaćete ubrzanje procesa da te pošiljke ne stoje u carinskom terminalu 20, 30 i više dana. Sada tog istog dana čitanjem podataka, a time i onoga šta je unutra u paketu, koliko to košta, obračunava se i PDV i svi drugi troškovi. Vi i kada kupite žvaku od 100 dinara platite je 120 jer platite PDV, pa prema tome i roba koja dolazi iz inostranstva mora da bude oporezovana - poručio je on.

Paketi iznad 50 evra

Na pitanje kako će se obračunavati novi troškovi za pakete do 50 evra i za pakete u vrednosti većoj od 50 evra, Anđelković kaže da će građani za robu od preko 50 evra plaćati fiksni trošak carinskog pregleda u vrednosti od 200 dinara, 20 odsto PDV-a i 10 odsto carine na osnovu vrednosti robe.

Kako je naveo, za pakete u vrednosti ispod 50 evra građani neće plaćati carinu već samo 20 odsto PDV-a na vrednost robe i 200 dinara fiksnog troška za uslugu carinskog pregleda.

Dodao je da zbog toga platforma Temu za porudžbinu vredniju od 50 evra podeli u dva paketa kako ne bi bila obračunata carina na tu robu.

Pošta Srbije je 23. februara ove godine uvela sistem koji automatski očitava vrednost i sadržaj pošiljki što skraćuje carinsku proceduru i omogućava da paketi sa stranih onlajn trgovinskih platformi stignu na adresu korisnika već dan nakon prispeća u Srbiju jer se pošiljke više ne zadržavaju na carinskom terminalu.