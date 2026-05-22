Za određene periode roditelji u Nemačkoj mogu ostvariti dodatne bodove u sistemu zakonskog penzijskog osiguranja. Reč je o priznavanju vremena provedenog u odgajanju dece, što mnogim građanima može značajno povećati buduću penziju.

Prosečna zakonska penzija u Nemačkoj i dalje je relativno niska. Prema podacima nemačkog Saveznog zavoda za statistiku, više od sedam miliona penzionera raspolaže sa manje od 1.250 evra mesečno. Zbog toga svaka mogućnost povećanja penzionih primanja postaje izuzetno važna.

Jedan od najjednostavnijih načina za povećanje penzije jeste podnošenje zahteva za priznavanje vremena odgajanja dece. Na taj način moguće je ostvariti i do 128 evra dodatka mesečno, piše Marijana Dokoza za Fenix magazin.

Priznavanje vremena odgajanja dece

Roditelji čija su deca rođena 1992. godine ili kasnije mogu kod nemačkog penzijskog osiguranja priznati prve tri godine nakon rođenja deteta kao vreme odgajanja dece. U slučaju blizanaca ili više dece rođene istovremeno, priznati period se proporcionalno povećava.

Za decu rođenu pre 1992. godine trenutno se može priznati dve godine i šest meseci na penzijskom računu. Ova pogodnost poznata je kao "majčinska penzija“ (Mütterrente), uvedena 1. jula 2014. godine, kako bi roditelji starije dece ostvarili povoljniji penzioni status.

Pre uvođenja ove mere, roditeljima dece rođene pre 1992. priznavalo se samo godinu i šest meseci vremena odgajanja dece.

Mütterrente III donosi dodatna prava

Nemačka savezna vlada, koju čine CDU/CSU i SPD, pokrenula je reformu poznatu kao "Mütterrente III“. Nova pravila počeće da se primenjuju 2028. godine, ali će važiti retroaktivno od 2027.

Tom reformom svim roditeljima priznavaće se do tri godine vremena odgajanja dece, bez obzira na godinu rođenja deteta. Od ove mere koristi će imati i osobe koje su već u penziji.

Dodatna pogodnost: periodi uzimanja deteta u obzir

Osim vremena odgajanja dece, postoje i takozvani periodi uzimanja deteta u obzir („Kinderberücksichtigungszeiten“). Oni se priznaju do desete godine života deteta i služe kako bi se sprečile praznine u penzijskom stažu roditelja koji nakon rođenja deteta nisu zaposleni.

Ti periodi takođe mogu povećati iznos penzije. Na primer, roditelj koji godinu dana paralelno odgaja dvoje dece mlađe od deset godina može povećati svoju penziju za više od 10 evra mesečno.

Ko ima pravo na priznavanje vremena odgajanja dece?

Pravo na priznavanje vremena odgajanja dece u istom periodu može koristiti samo jedan roditelj. Ako roditelji zajednički odgajaju dete, pravo po pravilu pripada majci.

Ako roditelji žele da to pravo ostvari otac, potrebno je podneti zajedničku izjavu nemačkom penzijskom osiguranju. Važno je napomenuti da takva odluka može važiti retroaktivno najviše dva meseca.

Kod istopolnih roditelja pravo na priznavanje vremena odgajanja pripada biološkom roditelju. Ako nijedan roditelj nije biološki roditelj deteta, pravo ostvaruje osoba koja je prva usvojila dete. U slučajevima kada ni to nije moguće utvrditi, vreme odgajanja deli se ravnopravno između roditelja, naizmenično po mesecima.