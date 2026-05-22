Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je danas radove na proširnju irekonstrukciji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Bečeju, istakavši da je zaštita voda visoko na listi prioriteta Ministarstva i VladeRepublike Srbije.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine, Bojan Velovan

Ministarka je naglasila da se izgradnjom nedostajuće zelene infrastrukture dugoročnoštite prirodni resursi, unapređuje stanje životne sredine i obezbeđuje održivi razvoj,što direktno doprinosi boljem kvalitetu života za sve građane.

„Proširenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bečeju, kao i izgradnja nedostajuće i rekonstrukcija postojeće kanalizacione mreže, deo su naše šire strategijeu oblasti zaštite voda. Privodimo kraju radove na ovom važnom postrojenju koje će ispunjavati najviše standarde zaštite životne sredine, vodeći računa o zaštiti podzemnih voda. Ovim projektom, koji obuhvata postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 29.000 ekvivalent stanovnika, štitimo podzemne vode, kanal Dunav-Tisa-Dunav i zemljište, kako na lokaciji samog postrojenja, tako i duž trase kanalizacione mreže, koja će biti duga više od 60 kilometara“, rekla je Pavkov.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministarka je naglasila da zahvaljujući međunarodnim odnosima koje je uspostavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, i uz podršku Ministarstva koje kontinuirano gradi zelenu infrastrukturu, danas možemo da kažemo da Bečej ima dobru osnovu za nove investicije i privredni razvoj.

„Ovo je jedan od najkompleksnijih i najsveobuhvatnijih projekata Ministarstva. Kroz ovakvo delovanje i ulaganje u zelenu infrastrukturu, postižemo konkretan, vidljiv i merljiv efekat u cilju unapređenja kvaliteta života. Nastavićemo da štitimo vodene ekosisteme u ovom delu Srbije i obezbeđujemo održivi razvoj, čime direktno radimo za budućnost naše zemlje i svih građana“, poručila je Pavkov.