Vili Volš, generalni direktor Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj (IATA), organizacije koja predstavlja globalne avio-kompanije, izjavio je da bi, čak i ako Iran ponovo otvori Ormuski moreuz, biti potrebni meseci da se snabdevanje avio goriva oporavi nakon poremećaja u kapacitetima rafinerija na Bliskom istoku.

Cena nafte pala je ispod 100 dolara po barelu nakon što je američki predsednik Donald Trump izjavio da je pristao na dvonedeljno primirje sa Iranom, uz uslov da se Ormuski moreuz odmah i bezbedno ponovo otvori, kroz koji inače prolazi oko petina svetske trgovine naftom.

Volš, generalni direktor IATA, rekao je novinarima u Singapuru da, iako očekuje pad cena sirove nafte, troškovi avio goriva verovatno neće značajno pasti zbog posledica po rafinerije.

- Čak i ako se moreuz ponovo otvori i ostane otvoren, mislim da će biti potrebno nekoliko meseci da se vratimo na potreban nivo snabdevanja, s obzirom na poremećaje u rafinerijskim kapacitetima na Bliskom istoku, koji su ključni deo globalnog snabdevanja rafinisanim proizvodima, a ne samo mlaznim gorivom - rekao je Volš.

Avio-kompanije širom Azije smanjuju broj letova, prevoze dodatne količine goriva iz matičnih baza i uvode nova mesta za dopunu goriva, jer sukob na Bliskom istoku smanjuje dostupnost avio goriva i dodatno opterećuje industriju koja je već pogođena naglim rastom cena ovog energenta.

Pritisak je za sada najveći na tržištima sa nižim prihodima i velikom zavisnošću od uvoza, poput Vijetnama, Mjanmara i Pakistana, nakon što su Kina i Tajland obustavili izvoz mlaznog goriva, dok ga je Južna Koreja ograničila na prošlogodišnji nivo.

Volš je dodao da bi, ukoliko snabdevanje sirovom naftom bude normalizovano, Kina i Južna Koreja mogle ponovo da pokrenu izvoz rafinisanih proizvoda.

- Rafinerijski kapaciteti biće dostupni kada sirova nafta ponovo počne da pristiže, ali biće potrebno određeno vreme. Kako je razlika u cenama (crack spread) povećana, verujem da to podstiče rafinerije da povećaju proizvodnju mlaznog goriva - rekao je Volš.

Crack spread predstavlja razliku između cene sirove nafte i cene rafinisanog mlaznog goriva, odnosno maržu koju ostvaruju rafinerije.