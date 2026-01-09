Slušaj vest

Aerodrom Morava u Lađevcima iza sebe ima godinu koja će ostati upisana zlatnim slovima. Tokom 2025. godine oboren je rekord po broju opsluženih putnika, ali je zabeležen i istorijski trenutak kada je na pistu sleteo najveći putnički avion od otvaranja ovog aerodroma.

- Prema zvaničnim podacima, Morava je tokom prošle godine opslužila ukupno 14.713 putnika, što je skoro sedam odsto više u odnosu na 2024. godinu. To je ujedno i najveći broj putnika zabeležen u jednoj kalendarskoj godini od početka rada aerodroma, čime je postavljen novi rekord - saopštili su Aerodromi Srbije.

Tokom 2025. godine realizovano je ukupno 598 avio operacija. Sa Morave su saobraćali putnički letovi ka Tivtu, Solunu i Istanbulu, dok su pored redovnih linija opsluženi i brojni biznis avioni, letovi medicinskog transporta, kao i čarter saobraćaj.

- Poseban pečat godini dao je događaj iz avgusta, kada je na aerodrom Morava sleteo avion tipa Boeing 737 300. Bio je to najveći putnički avion koji je ikada sleteo na ovaj aerodrom. Let je realizovala jordanska avio kompanija Jordan Aviation, a čarterom iz Amana doputovali su košarkaši i košarkašice kluba AlUla iz Saudijske Arabije, koji su potom nastavili put ka Zlatiboru gde su boravili na pripremama - naglašavaju Aerodromi Srbije.

Foto: RINA

Pozitivan trend nastavljen je i na početku nove godine. Na snazi je zimski red letenja, a putnicima je dostupna redovna linija ka Istanbulu, koju Air Serbia realizuje dva puta nedeljno, sredom i subotom.

Rezultati iz 2025. godine potvrđuju da Aerodrom Morava ima sve značajniju ulogu u vazdušnom saobraćaju centralne Srbije, ali i potencijal za dalji rast i razvoj u godinama koje dolaze.