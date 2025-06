"Ovo je sjajno, odavde smo putovali i prošle godine na more. Ranije smo do Crnogorskog primorja putovali ili kolima, ili autobusom, sada nam je najlakše avionom. Mi smo iz Kragujevca i ovo nam zaista mnogo znači , parkirali smo svoj auto ispred aerodroma, sedamo u avion i za manje od sat vremena smo na moru", kaže jedan od putnika, Jovan Matović.

Let za Istanbul je redovan tokom cele godine. Ove godine beležimo povećanje popunjenosti i na toj liniji u odnosu na prethodnu godinu. Naravno, interesovanje varira u zavisnosti od perioda, ali je u proseku vrlo dobro. Taj let koriste i naši građani i veliki broj stranaca, pa je linija raznovrsna i po strukturi putnika", rekao je Dragan Bugarinović, direktor Aerodroma Morava.

"Kao što možemo da vidimo, krenula je letnja sezona na Aerodromu Morava. Pored redovne destinacije za Istanbul, tokom leta sa Aerodroma Morava moguće je leteti i do Tivta i Soluna, i to dva puta nedeljno. Linije su popunjene, što nas veoma raduje, potrebe postoje, putnika ima, a sve letove prevozi naša nacionalna aviokompanija. Pozivamo sve koji tradicionalno letuju na moru, a dolaze sa ovog područja, da iskoriste mogućnost koju pruža Aerodrom Morava, do letnjih destinacija mogu stići za 30 do 40 minuta", kazao je Mihailo Zdravković, direktor Aerodroma Srbije.