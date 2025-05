- Sada je pravi trenutak da se kupe povratne karte jer su izuzetno povoljne, do Tivta povratna avionska karta košta oko 14.000 dinara, do Istanbula oko 15.000 i do Soluna oko 12.000 dinara. Najsigurniji i najpovoljniji način kupovine karata je putem sajta "Er Srbije", ali su dostupne i u turističkim agencijama koje se bave prodajom karata, izjavio je direktor aerodroma Morava, Dragan Bugarinović.