Iz Toplane su ranije naveli da je razlog poskupljenja porast cene gasa za 7,72 procenata, pa će cena varijabilnog dela, umesto 7,12 dinara po kilovat satu, iznositi 7,57 dinara po kilovat satu.

U toku grejne sezone, energetski subjekt ima pravo da predloži nadležnom organu promene cena toplotne energije za krajnje kupce. Taj predlog mora da bude obrazložen i da sadrži sve podatke koji su potrebni da nadležni organ proceni osnovanost predloga.

Predlog za promenu cene toplotne energije zbog porasta varijabilnog dela cene može da bude podnet u slučaju kada se ukupna cena energenta poveća za više od tri odsto, a obavezno ukoliko se smanji za više od pet procenata - istakli su iz Nadzornog odbora Toplane. Njihov predlog da grejanje poskupi usvojilo je Gradsko veće na sednici održanoj 6. aprila.

Grejanje u Nišu poskupelo je u dva navrata i prošle godine, poslednji put u septembru.