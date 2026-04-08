Četiri slobodna dana u nizu, od Velikog petka 10. do Vaskršnjeg ponedeljka 13. aprila, predstavljaju dobru priliku za kraće prolećno putovanje. Ukoliko se praznični dani povežu sa četvrtkom, moguće je dobiti produženi vikend koji traje do utorka 14. aprila.

Vaskrs je tradicionalno jedan od najprometnijih putničkih vikenda, ali ove godine pravila igre na evropskim granicama se iz korena menjaju. Aleksandar Seničić, direktor Nacionalnog udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA), otkrio je u razgovoru za “Nekretnine.rs” šta putnike zapravo čeka tokom praznika i zašto je pametno planiranje puta sada važnije nego ikada pre.

Novi EES sistem od 10. aprila: Gde se očekuju najveći čepovi?

Tačno na Veliki petak, 10. aprila, zemlje Šengena uvode 24-časovnu obaveznu kontrolu i potpuno novi EES sistem (Entry/Exit System). Ova digitalna revolucija najdirektnije će se osetiti na najfrekventnijim kopnenim prelazima.

- Očekujemo sporadične gužve tokom predstojećih praznika, i to najpre na graničnim prelazima prema Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji - ističe Seničić.

Da nema ipak mesta očajanju, govore ohrabrujuće vesti za ljubitelje juga.

- Prelazi prema Grčkoj iz pravca Severne Makedonije i ka Bugarskoj, ne verujem da će biti preopterećeni - kaže.

Ovom prilikom je imao i zlatni savet za vozače koji će već koliko sutra krenuti put graničnih prelaza.

- Zaboravite na rutinu. Obavezno pratite stanje na kamerama graničnih prelaza u realnom vremenu. Fleksibilnost i izbor manjih, alternativnih prelaza ovog Vaskrsa doslovno će vam uštedeti sate čekanja i sačuvati praznično raspoloženje.

Pravilo "tri sata" na aerodromima

Kada je reč o avio-saobraćaju, ključno je razlikovati procedure u odlasku i povratku, kako biste izbegli bespotreban stres.

- Na domaćim aerodromima nema nikakvih novih procedura, one se vrše na dolaznim aerodromima u EU. Dakle, na domaće aerodrome dolazimo kao i do sada, dva do dva i po sata pre leta", objašnjava Seničić. Glavna promena vas čeka na kraju putovanja - jedino na aerodromima u zemljama EU, najčešće u povratku, treba dolaziti minimum tri sata pre leta. objašnjava Seničić.

Dobra vest za sve putnike jeste i to da je Evropska komisija ostavila prostor za fleksibilnost, što u prevodu znači da je dozvoljeno svakoj zemlji članici da u slučaju ekstremnih gužvi privremeno, na par sati, suspenduje EES sistem kako bi se ubrzao protok turista.

Srbi obožavaju da putuju u komšiluk i severnu Italiju

Najtraženije city break destinacije su Temišvar, Budimpešta, Prag i Beč, kao i Severna Italija, dominantno autobuskim prevozom. Avio-aranžmani koji dominiraju su Valensija, Barselona, Lisabon i atraktivne lokacije širom Italije.

Međutim, apsolutni hit ovog proleća su destinacije koje ne zahtevaju graničnu gimnastiku. Raste ogromno interesovanje za domaći turizam, kao i za Crnu Goru i Severnu Makedoniju, bliske, pristupačne i oslobođene šengenskih komplikacija, što ih čini savršenim izborom za putnike koji žele maksimalan odmor uz nula stresa.

Grčka i Crna Gora najtraženije

Kada je reč o letnjim planovima, slika je već kristalno jasna. Seničić napominje da je primetno povećano interesovanje za letovanja u Crnoj Gori i tradicionalno najtraženijoj Grčkoj. S druge strane, nekadašnji lideri poput Kipra, Turske i Egipta trenutno beleže pad interesovanja domaćih turista.

Koliko košta vaskršnji eskejp: Cene od četvrtka do ponedeljka

Praznični blok koji praktično počinje u četvrtak posle podne i traje do ponedeljka uveče otvara sasvim realne mogućnosti za kraće putovanje, bez obzira na budžet.

Ko bira autobus i kratke udaljenosti, može da izađe na kraj sa skromnim budžetom. Temišvar je najbliža inostrana opcija i cenovni minimum, vaskršnji aranžman sa jednim noćenjem dostupan je već od 74 evra po osobi. Budimpešta, za dva do tri noćenja, kreće se između 90 i 130 evra, zavisno od sezone i kategorije hotela. Beč je nešto ambiciozniji korak, dva noćenja sa doručkom teško pada ispod 160 evra dok Prag za tri noćenja doseže opseg od 170 do 230 evra. Cene su tržišni prosek i podrazumevaju prevoz i smeštaj; lična potrošnja, ulaznice i fakultativni izleti se doplaćuju.

Put u inostranstvo avionom

Ko bira brzinu i zapadnu Evropu, igra drugom numeracijom. Avio city break aranžmani za vaskršnji termin, sa kartom, transferom i smeštajem u hotelu, kreću se od oko 480 evra za Istanbul pa do 500 evra za Atinu.

Španske destinacije - Valensija, Madrid, Barselona, nose viši cenovni razred, od 600 do 700 evra za četiri do pet dana. Direktni letovi iz Beograda postoje za više destinacija, što skraćuje ukupno trajanje puta i čini avio opciju realnom čak i za kraće praznike

Domaće planine najboljа vrednost za novac putnika

Ko nema apetit za granicom niti za EES sistemom, ima razlog da se osećа pametno, a ne zakinuto. Domaće planine su za ovaj Vaskrs možda najpametniji izbor bez čekanja, bez biometrije, bez stresa. Zlatibor je standardni lider po posećenosti: privatni apartman u centru planine za vaskršnji vikend košta između 50 i 100 evra po noćenju, zavisno od lokacije i opremljenosti, dok periferija drži cenu značajno ispod toga. Za grupu prijatelja ili porodicu koja deli troškove, četiri noći na Zlatiboru realno se može završiti ispod 200 evra po osobi, zajedno sa gorivom za put.

Divčibare su cenovno najpristupačnija planinska opcija za porodice i parove koji ne traže glamur. Trodnevni boravak u apartmanu košta od 25 do 30 evra po noćenju za celu jedinicu što ih čini ubedljivo najisplativijom opcijom u ponudi, uz sat i po vožnje od Beograda. Kopaonik je vrhunska adresa, ali i vrhunska cena prolećni termin nešto je povoljniji od zimske sezone, ali centralni smeštaj retko pada ispod 50 evra po noćenju, a kod premium objekata cena lako premašuje 100.