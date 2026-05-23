Godišnji odmori ovog leta mnogima će biti znatno drugačiji, prvenstveno zbog globalne energetske krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Brojne avio - kompanije već otkazuju letove, a aranžmani za daleke destinacije postaju sve skuplji. Zbog poskupljenja goriva, hrane i stanarina, kao i rasta svakodnevnih troškova, mnogi će ove sezone pažljivo računati svaki dinar, a neki će možda i odustati od putovanja.

Hrvatski ministar turizma i sporta Tonči Glavina upozorio je da će ovogodišnja sezona biti zahtevna zbog poremećaja u saobraćaju i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku. Zato je apelovao na ceo turistički sektor da snizi cene turističkih usluga i ponuda za 10 do 20 odsto kako bi Hrvatska ostala konkurentna na tržištu.

Upravo bi takva konkurentnost mogla da bude presudna ove godine, dok sve više turista traži jeftinije destinacije. Kao jedna od takvih izdvojila se i Bugarska, koja privlači sve više posetilaca željnih povoljnog odmora na moru.

Alternativa mediteranskim destinacijama

Posebnu popularnost ovoj zemlji donela je i nedavna pobeda na Evroviziji, koja je dodatno skrenula pažnju Evrope na njene turističke destinacije. Među mestima koja se posebno izdvajaju u Bugarskoj tokom leta nalazi se Obzor, mirnije i jeftinije letovalište na Crnom moru, koje mnogi već nazivaju alternativom popularnim mediteranskim destinacijama.

Obzor je gradić u Bugarskoj, na obali Crnog mora, sa nešto više od 2.000 stanovnika. Nalazi se u regionu Burgasa i poznat je po dugoj peščanoj plaži koja se proteže skoro osam kilometara i nosi prestižnu Plavu zastavu, priznanje koje garantuje čistoću mora, bezbednost i kvalitet sadržaja.

Poseban šarm ovom mestu daju planine koje se uzdižu odmah iza obale, pa spoj mora i prirode ostavlja utisak mediteranske destinacije, ali po znatno nižim cenama.

Jeftini all inclusive aranžmani

Prema podacima turističke agencije First Choice, all inclusive aranžman u Obzoru može da se pronađe za oko 540 evra po osobi, dok bi sličan odmor na turskoj obali Egejskog mora, u mestima poput Bodruma, koštao više od 1.000 evra više, piše britanski Mirror.

Obzor ima bogatu istoriju. Nekada je bio poznat kao Heliopolis, odnosno "grad Sunca“, a kasnije i kao rimsko naselje Templum Iovis. Tragovi antičkog perioda i danas su vidljivi u gradu, gde posetioci mogu da vide ostatke stubova i drevnih građevina.

Jedna od najvećih prednosti ovog mesta jeste prostrana plaža, pa čak i tokom špica sezone turisti mogu lako da pronađu mirniji deo za odmor. Posetiocima su na raspolaganju besplatne javne zone, ali i uređeni delovi pod upravom hotela i beach barova, gde mogu da iznajme ležaljke i suncobrane.

Turisti koji su već boravili u Obzoru opisuju ga kao jednu od najlepših plaža u Bugarskoj, ističući čistoću, dobre uslove i prijatnu atmosferu bez prevelikih gužvi.