Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov danas je sa mladima u Bečeju učestvovala u akciji uređenja prihvatilišta za pse, gde se uverila koliko zajedništvo, energija i dobra volja mogu da promene prostor na bolje.

Ministarka je istakla da briga o životnoj sredini ne podrazumeva samo uređen i čist prostor u prirodi, već i odgovoran odnos prema životinjama, kao i svest o tome da svaki pojedinac ima ulogu u stvaranju humanijeg i odgovornijeg društva.

„Posebno me raduje što su mladi svojim učešćem pokazali visok nivo društvene odgovornosti, empatije i spremnosti da aktivno doprinesu svojoj zajednici. Njihova energija i angažovanost najbolji su pokazatelj da ovakve akcije imaju pravi smisao i dugoročni efekat. Zajedno smo očistili i uredili prostor u kom borave napušteni psi, ofarbali kućice, ograde i mobilijar i na taj način doprineli lepšem, bezbednijem i humanijem okruženju za životinje koje se nalaze u prihvatilištu. Doneli smo određenu količinu hrane za pse i obećali da ćemo donirati još“, rekla je Pavkov.

Ministarka je dodala i da će se, kroz ovakve i slične akcije svi zajedno potruditi kako bi pronašli rešenje kako bi se kapacitet prihvatilišta dodatno proširio i obezbedilo mesto za sve napuštene pse.

„Energija naših mladih daje najjači impuls ovakvim inicijativama. Naš zadatak je da im otvorimo prostor, podržimo ih i damo im priliku da svoje ideje pretvore u konkretne rezultate. Zato nastavljamo sa našim akcijama u okviru velike nacionalne ekološke kampanje „Priroda nema alternativu. Zato, deluj i ti“, koju sprovodimo širom Srbije“, dodala je Pavkov.