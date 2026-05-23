Nedavno se na Reditu pojavila objava koja se predstavlja kao cenovnik na hrvatskom i engleskom jeziku za jednu od taksi službi u Zadru.

Priložena tarifa prikazuje dve tarife. Prema tarifi 1, početna cena za prvih pet kilometara košta 120 evra, a svaki sledeći kilometar se naplaćuje 24 evra. Prema tarifi 2, početna cena je 50 evra i ista je za svaki kilometar putovanja.

Pored toga, na dnu cenovnika piše da je cena za vožnju brzinom manjom od ograničenja brzine ili za zaustavljanje 60 evra.​​

Korisnici ogorčeni

Objava je izazvala ogroman broj reakcija, od kojih je većina ogorčena.

"Imate novac zarađen nezakonito, država dozvoljava slobodno određivanje cena taksi usluga. Svakog dana 'obavite' nekoliko izmišljenih vožnji i izdate račun na visoke iznose i knjižite to kao prihod. Usluga je nematerijalna, nema robe, nema zaliha, nema skladišta... tako da je to minimalna šala. Ponekad bi se stvarni kupac mogao uhvatiti", napisao je jedan korisnik, piše Dnevno.hr

"Čak i ako je napisano na vratima automobila, po mom mišljenju ipak ne bi trebalo da bude ovoliko visoko, ovo je apsolutna krađa od tih jadnih ljudi koji ne mogu da čitaju u žurbi, ili su pijani, ili zbunjeni, glupi, naivni, šta god. Bukvalno ne vidim nijedan razlog da se ove cene ne regulišu, s obzirom da nekoliko takvih slučajeva sa taksijima zaista smanjuju ugled naše zemlje", takođe je jedan od brojnih komentara na Reditu.