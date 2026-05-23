Dok cene građevinskog materijala poslednjih godina neprestano rastu, jedan poljoprivrednik osmislio je znatno jeftiniji način za stabilizaciju kosih terena. Umesto klasičnih betonskih potpornih zidova, odlučio je da iskoristi stare automobilske gume i pretvori ih u funkcionalnu konstrukciju za učvršćivanje tla.

Njegova metoda zasniva se na ponovnoj upotrebi odbačenih guma koje bi inače završile kao otpad. Upravo zbog jednostavnosti izrade i nižih troškova, rešenje je počelo da privlači pažnju brojnih ljudi u ruralnim sredinama.

Sistem je osmišljen tako da se stare gume slažu jedna na drugu duž kosina i padina. Nakon postavljanja, njihova unutrašnjost puni se zemljom i kamenjem, čime nastaje čvrsta struktura koja pomaže u sprečavanju klizišta i erozije tla.

Stabilnost bez skupih radova

Autor projekta tvrdi da ovakav način gradnje može značajno smanjiti troškove u poređenju sa klasičnim betonskim potpornim zidovima, za koje je potrebno mnogo materijala i teških građevinskih radova.

Zbog toga se metoda sve češće pominje kao zanimljiva alternativa za manje građevinske i poljoprivredne projekte, posebno na terenima gde su klizišta i odroni česta pojava.

Prednost sistema je i to što konstrukcija omogućava lakše oticanje kišnice, što dodatno doprinosi stabilnosti tla i smanjuje pritisak vode na padinama.

Ekološka strana projekta

Osim finansijske uštede, ceo sistem ima i važan ekološki aspekt. Stare automobilske gume dobijaju novu namenu, čime se smanjuje količina otpada i produžava njihov vek trajanja.

Stručnjaci ističu da elastična struktura guma u određenim situacijama može bolje podneti pomeranje tla nego kruti beton. Upravo zbog te fleksibilnosti ovakva rešenja mogu biti korisna na terenima sklonim promenama i pomeranjima.

Projekat je poslednjih meseci postao veoma popularan i na društvenim mrežama, gde ga mnogi korisnici hvale kao praktično i pristupačno rešenje za manje radove na zemljištu.

Stručnjaci ipak upozoravaju

Iako metoda ima brojne prednosti, stručnjaci upozoravaju da se kod većih građevinskih zahvata ne bi smela koristiti bez ozbiljnih inženjerskih proračuna i stručnog nadzora.

Za manje projekte, međutim, ovakav pristup mogao bi predstavljati realnu i znatno povoljniju alternativu klasičnim potpornim sistemima.

Procenjuje se da se svake godine u svetu odbace milioni automobilskih guma, zbog čega se ovakvi projekti sve češće posmatraju i kao primer dobre prakse u oblasti reciklaže i zaštite životne sredine.