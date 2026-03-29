Slušaj vest

Građani Srbije koji planiraju da za predstojeće Vaskršnje praznike putuju u zemlje Evropske unije, susrešće se sa radom novog sistema u punom kapacitetu, zbog čeka se očekuju gužve na graničnim prelazima. EES sistem do sada je radio povremeno, a od 10. aprila, svaki državljanin zemlje koja nije članica Evropske unije, moraće pri ulasku u EU morati da prođe kroz biometrijsku kontrolu, koja podrazumeva uzimanje otisaka prstiju i fotografisanje lica.

ETIAS do kraja godine

Potpuno uvođenje EES sistema, predstavlja samo prvi korak u velikoj promeni, a već do kraja 2026. godine, očekuje se i uvođenje ETIAS sistema, koji donosi nešto o čemu se do sada malo govorilo: obavezne automatske zdravstvene provere svih putnika.

ETIAS sistem od putnika će na granici tražiti automatsku zdravstvenu proveru, a moraćete i da pribavite onlajn odobrenje za ulazak u EU, koji će koštati 20 evra.

Prilikom popunjavanja onlajn prijave, sistem će automatski analizirati vaše podatke u svrhu ranog otkrivanja epidemijskih rizika. Nećete biti u obavezi da iznosite istoriju bolesti, već se proveravaju indikatori rizika povezani sa međunarodnim zdravstvenim alarmima.

Foto: Marko Karović

Putnici će morati da istaknu detalje o prethodnim boravcima u područjima zahvaćenim epidemijama ili nestabilnošću, a algoritam upoređuje vaše podatke sa bazama podataka Evropske komisije i svetskim zdravstvenim upozorenjima.

Možete biti odbijeni

Većina putika će ETIAS odobrenje dobiti u roku od nekoliko minuta, ali, može se desiti da sistem vašu prijavu obeleži kao rizičnu. Nakon toga, nacionalne vlasti izvršiće ručni pregled.

Ukoliko unesete netačne podatke ili pokušate da prikrijete boravka u rizičnim zonama, doći ćete u situaciju trenutnog odbijanja prijave.

Čak i sa ETIAS odobrenjem, konačnu reč na granici i dalje ima granična policija.

Stroža pravila

Pravila na graničnim prelazima sa Evropskom unijom biće stroža, pa stručnjaci savetuju da pre kupovine karte popunite ETIAS prijavu.

Osim toga, detaljno proverite, jer se svako slovo mora poklapati sa onim u pasošu.

Kako bi bili sigurni, pratite zdravstvene biltene. Ukoliko se u određenom regionu proglasi epidemija, pravila ulaska se mogu promeniti preko noći.

Bez EES-a od 10. aprila, a kasnije i bez ETIAS papira koji uključuje zdravstvenu proveru, ulazak u 30 zemalja Evrope biće praktično nemoguć.