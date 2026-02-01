Slušaj vest

U poslednjem kvartalu 2026. trebalo bi da zaživi ETIAS (European Travel Information and Authorization System). U pitanju je novi elektronski sistem za odobrenje putovanja koji će biti obavezan za putnike iz zemalja koje su izuzete od viza za ulazak u Šengen zonu, uključujući i državljane Srbije. Cilj je povećanje bezbednosti kroz proveru podataka pre putovanja, plaća se 20 za dozvolu koja važi do tri godine.

Nije viza

To nije viza, već elektronska autorizacija povezana sa pasošem, slična američkom ESTA sistemu, koja omogućava kratkoročni boravak do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana u zemljama EU. Mnogi imaju dilemu kako će to funkcionisati, a jedno od pitanja je da li neko drugi može da aplicira za ETIAS umesto nas ili mora da se odradi lično?

Iako putnici za sada ne moraju da popunjavaju ovaj dokument važno je biti informisan o procedurama i pravilima za podnošenje zahteva.

Prema informacijama sa zvaničnog sajta Evropske unije za putovanja, Evropska unija će nekoliko meseci pre zvaničnog lansiranja obavestiti o tačnom datumu početka ETIAS-a. Ono što mnoge buni jeste da li će zahtev morati da podnose sami, ili će to neko moći da uradi u naše ime.

Zvanični podaci dostupni na sajtu Evropske unije za putovanja pokazuju da je to moguće, a objasnili su i na koji način.

Korak po korak: Kako neko da podnese zahtev za ETIAS umesto nas

Treća osoba će podneti vaš zahtev preko zvaničnog ETIAS sajta ili mobilne aplikacije.

Da bi to bilo legalno, vi i treća osoba morate potpisati Deklaraciju o zastupanju. Ova deklaracija omogućava trećoj strani da podnese ETIAS zahtev:

u vaše ime,

u ime maloletnog deteta nad kojim imate roditeljsku odgovornost,

u ime osobe nad kojom imate zakonsku starateljsku odgovornost.

Napomena: Čuvajte kopiju potpisane deklaracije jer ona služi kao dokaz da ste ovlastili nekoga da podnese zahtev u vaše ime i da ste im poverili svoje lične podatke.

Svaki putnik mora imati pojedinačnu deklaraciju o zastupanju. Na primer, ako angažujete turističku agenciju da podnese ETIAS zahtev za porodicu od dvoje roditelja, dvoje dece i jednu osobu pod vašim starateljstvom, potrebno je pet zasebnih deklaracija.

Na šta treba obratiti pažnju

Budući da trećoj osobi dajete osetljive podatke (lične informacije i podatke iz pasoša), izaberite nekoga kome verujete. Podnošenje zahteva preko zvaničnog sajta ETIAS-a košta 20 EUR, ali posrednici mogu naplatiti dodatnu naknadu, te proverite da li je razumna.

Ako smatrate da je došlo do zloupotrebe od strane posrednika, na primer prekomerne naplate ili neprijavljivanja zahteva, možete to anonimno prijaviti.

Koristite svoj lični email

Prilikom podnošenja zahteva u vaše ime, morate koristiti email adresu na koju imate lično pristup. Ova adresa će služiti za svu komunikaciju sa ETIAS vlastima tokom trajanja putne autorizacije.

Bez pristupa emailu možete propustiti važne informacije o statusu vašeg zahteva i autorizaciji za putovanje.

Proverite podatke pre slanja

Pre nego što treća osoba podnese zahtev, zatražite da pogledate nacrt aplikacije. Ovo vam omogućava da potvrdite da su svi podaci tačni.

Iako treća osoba potvrđuje ispravnost i kompletnost podataka u vašem ime, vi ostajete lično odgovorni za informacije.

Netačni podaci mogu dovesti do: odbijanja ETIAS odobrenja,

poništavanja ili ukidanja ETIAS-a,

zabrane ukrcavanja i ulaska u zemlje EU koje zahtevaju ETIAS. Deklaracija o zastupanju

Deklaracija o zastupanju omogućava trećoj osobi da obradi vaše lične podatke u skladu sa zakonima zemlje vašeg prebivališta. Ako imate nedoumice u vezi sa ovlašćenjima koja dajete, potražite pravni savet pre potpisivanja.