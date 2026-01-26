Slušaj vest

Grenland, najveće ostrvo na svetu, poslednjih meseci se sve češće pominje u međunarodnim političkim krugovima, ali i u javnosti. Razlog nisu samo njegova prirodna bogatstva i strateški položaj, već i aktuelne tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Želja američkog predsednika Donalda Trampa da Grenland pripadne SAD, kao i najava uvođenja carina zemljama koje podržavaju Dansku, dodatno su zaoštrile odnose između Vašingtona i većeg dela Evrope.

U isto vreme, Grenland ostaje jedna od najegzotičnijih, ali i najskupljih turističkih destinacija na svetu. Za putnike iz Srbije, odlazak na ovo arktičko ostrvo predstavlja ozbiljan logistički i finansijski poduhvat, koji se u praksi najčešće realizuje bez pomoći klasičnih turističkih aranžmana.

Grenland izuzetak na srpskom tržištu

Za razliku od popularnih evropskih i svetskih destinacija, turističke agencije u Srbiji trenutno ne nude veliki broj opcija za putovanje na Grenland. Organizovani aranžmani su retki, ograničeni ili praktično nepostojeći u standardnoj ponudi, što ovu destinaciju čini nedostupnom klasičnom turističkom modelu na koji su putnici navikli.

Zbog toga je putovanje u sopstvenoj režiji realnija i praktično jedina opcija za one iz Srbije koji žele da posete Grenland. To podrazumeva samostalno planiranje rute, kupovinu avionskih karata, rezervaciju smeštaja i odabir lokalnih turističkih tura, ali i spremnost da se prihvate visoki troškovi i dužina putovanja.

Avionski put od Beograda do Grenlanda

Putovanje iz Beograda do Nuka, glavnog grada Grenlanda, zahteva dva presedanja i ukupno traje 31 sat i 50 minuta. Let se realizuje u saradnji avio-kompanija Air Serbia, SAS i Air Greenland.

- Prvo presedanje: Arlanda (ARN), Stokholm, Švedska

- Drugo presedanje: Kastrup (CPH), Kopenhagen, Danska

- Krajnja destinacija: Nuuk Airport (GOH), Nuuk

- Cena avionske karte: 1.322 evra

Ovakva ruta jasno pokazuje koliko je Grenland udaljen i infrastrukturno zahtevan za putnike iz Srbije.

Za nastavak putovanja ka severu ostrva, gde se i nalaze najposećenije turističke atrakcije, koristi se direktan let između Nuka i Ilulisata, kako je on mnogo praktičniji od putovanja automobilom.

- Trajanje leta: 1 sat i 30 minuta

- Avio-kompanija: Air Greenland

- Bez presedanja

- Cena karte: 970 evra

Cena smeštaja, apartmani i hoteli

Za boravak od pet noćenja u Nuku, cene se razlikuju u zavisnosti od tipa smeštaja. Hoteli sa 3 i 4 zvezdice nude 5 noćenja od 490 - 1.200 evra po osobi, dok se cene apartmana za isti vremenski period kreću od 510 - 1.100 evra.

Ilulisat je poznat po ledenim bregovima i fjordovima, ali i po znatno višim cenama smeštaja, kako je i potražnja znatno veća nego u Nuku. Hoteli sa 3 i 4 zvezdice nude 5 noćenja za 280 - 1.000 evra po osobi, dok apartmani zahtevaju više. Vlasnici privatnog smeštaja odlučili su da iskoriste navalu turista, pa svoje smeštajne jedinice procenjuju na 1.100 - 2.500 evra za 5 noćenja i po osobi.

Turističke ture u Ilulisatu

Na samom ostrvu postoje brojne agencije koje nude opciju organizovanih obilazaka najpoznatijih atrakcija. Jedna od najtraženijih jeste organizovana plovidba među ledenim bregovima, omogućava plovidbu ušćem Ilulissat Icefjorda i bliski susret sa ogromnim ledenim formacijama koje se uzdižu više od 100 metara iznad nivoa mora. Celokupna tura traje 2,5 sata i košta 119 evra po osobi.

Jedna od traženijih jeste i Dogsled tura koja predstavlja kombinaciju upoznavanja sa zaprežnim psima i jednosatne vožnje saonicama kroz arktički pejzaž. Iziskuje 2 sata i 294 evra.

Za one koji su u potrazi za severnom svetlošću, odnosno atrakcijom "Northern lights", postoji istoimena tura, a ona vodi posetioce van grada, na mračnije lokacije, gde postoji velika šansa za posmatranje polarne svetlosti, uz završetak uz tradicionalnu grenlandsku kafu. Predviđeno vreme za trajanje ove ture je 2 sata, a košta 73 evra.

Cene u restoranima i marketima

Troškovi života na Grenlandu su u proseku 128,2% viši nego u Srbiji, dok su cene zakupa 70,6% više.

Boravak na Grenlandu važi za jedan od skupljih izbora kada je reč o putovanjima, a to se posebno odnosi na troškove hrane i lokalnog prevoza. Prosečan turista koji boravi pet dana i kombinuje obroke u restoranima sa kupovinom namirnica u marketima može da računa na dnevnu potrošnju od oko 30 do 80 evra za hranu. To znači da za pet dana ukupni trošak za ishranu iznosi između 170 i 420 evra, u zavisnosti od navika i izbora restorana.

Cene u supermarketima su visoke zbog uvoza, ali su i dalje povoljnija opcija u odnosu na česte obroke u restoranima. Kada je reč o prevozu, Grenland nema preterano razvijenu mrežu javnog saobraćaja, pa se turisti uglavnom oslanjaju na autobuse u većim mestima ili taksi prevoz, pa čak i trajekte. Prosečni dnevni trošak za lokalni prevoz kreće se između 8 i 25 evra, što za pet dana iznosi oko 42 do 128 evra.

Kada se saberu troškovi hrane i prevoza, prosečan turista na Grenlandu mora da pripremi veći budžet koji ne uključuje troškove smeštaja, avio-karata i organizovanih tura, što ukupnu količinu izdvojenog novca za ovo putovanje znatno povećava.

Restorani i piće

- Obrok u povoljnom restoranu: 16 evra

- Večera za dve osobe u restoranu srednje kategorije: 90 evra

- Domaće pivo (0,5 l): 9 evra

- Kapućino: 5 evra

- Flaširana voda (0,33 l): 2,5 evra

Namirnice u marketima

- Mleko (1 l): 2,28 evra

- Hleb (500 g): 3,35 evra

- Jaja (12 kom): 4 evra

- Lokalni sir (1 kg): 33 evra

- Pileći file (1 kg): 23 evra

- Cigarete: oko 12 evra

Lokalni prevoz

- Jednosmerna karta: 2,81 evra

- Mesečna karta: 77 evra

- Start taksija: 3 evra

- Gorivo (1 l): 0,80 evra

Seničić: Velike su to pare da se vidi sneg i led

Predsednik Nacionalne asocijacije turističkih agencija YUTA, Aleksandar Seničić, u razgovoru za Biznis Kurir ističe da Grenland za naše turiste trenutno nije atraktivna destinacija.

- Grenland nama nije blizu, odnosno nemamo direktnu vezu i zato nema interesovanja za tu destinaciju. Sve se vrti oko dobre avio povezanosti, pa tako ni mi nemamo njihovih turista. Mnogo je komplikovanije i skuplje jer nemamo direktan let, jeftinije je i jednostavnije otići na bilo koju drugu destinaciju u okruženju - objašnjava Seničić.

Kako dodaje, naši turisti se češće odlučuju za Island, Norvešku i druge delove Skandinavije, jer su bliže i bolje povezani.

- Do Skandinavije možemo relativno lako doći, imamo direktnih avio linija - ističe on.

Pored udaljenosti i loše povezanosti, problem predstavlja i visoka cena putovanja

- Osim što nam je daleko, na Grenlandu pored prirode nema šta drugo da se vidi, a skupo je za naše tržište. Velike su to pare u pitanju da bi se video sneg i led - zaključuje Seničić

Ozbiljan budžet i samostalna organizacija

U trenutku kada je Grenland istovremeno simbol geopolitičkih tenzija i destinacija ekstremne prirodne lepote, putovanje iz Srbije ostaje izazov koji zahteva visoka finansijska ulaganja i detaljno planiranje. Zbog činjenice da turističke agencije u Srbiji trenutno ne nude opcije za putovanje na Grenland, odlazak u sopstvenoj režiji predstavlja realniju i dostupniju varijantu za one koji žele da posete ovo arktičko ostrvo.